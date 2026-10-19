Селена Гомес: Пушенето на вейпове промени гласа ми

Американската певица и актриса Селена Гомес призна, че честата употреба на никотинови вейпове е повлияла на гласа ѝ. Във видео, публикувано в Инстаграм на 18 октомври, изпълнителката на хита Wolves разказа за последиците от навика си и трудностите при отказването от никотина.

„Няма да мога да променя гласа си. Използвах много никотинови вейпове", сподели Гомес. Тя определи поведението си като глупаво и подчерта, че макар отказването да е изключително трудно, употребата на никотин не си заслужава.

Певицата коментира и критиките, които получава за промяната в звученето на гласа си. Тя заяви с усмивка, че разбира хората, които вече не харесват как звучи, и няма нищо против да спрат да я слушат.

Гомес разкри още, че вече е отказала никотиновите вейпове и се чувства истински щастлива от решението си. Тя изрази надежда, че ще успее да се придържа към него и занапред.