Селена Гомес: Пушенето на вейпове промени гласа ми

Американската певица и актриса Селена Гомес призна, че честата употреба на никотинови вейпове е повлияла на гласа ѝ. Във видео, публикувано в Инстаграм на 18 октомври, изпълнителката на хита Wolves разказа за последиците от навика си и трудностите при отказването от никотина.
„Няма да мога да променя гласа си. Използвах много никотинови вейпове", сподели Гомес. Тя определи поведението си като глупаво и подчерта, че макар отказването да е изключително трудно, употребата на никотин не си заслужава.
Певицата коментира и критиките, които получава за промяната в звученето на гласа си. Тя заяви с усмивка, че разбира хората, които вече не харесват как звучи, и няма нищо против да спрат да я слушат.
Гомес разкри още, че вече е отказала никотиновите вейпове и се чувства истински щастлива от решението си. Тя изрази надежда, че ще успее да се придържа към него и занапред.
Selena Gomez opens up about how vaping nicotine changed her voice: “I’m not gonna be able to change my voice. Nicotine is so hard to quit… It’s just not worth it. […] I’m really excited because I stopped, and I just hope I can keep it up.” https://t.co/w4euexYK51— Pop Base (@PopBase) October 19, 2026