Премиерът на Нидерландия и партньорът му чакат бебе

Министър-председателят на Нидерландия Роб Йетен обяви днес, че заедно с партньора си очаква първо дете от сурогатна майка, благодарение на дарителка на яйцеклетки, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

"На път е някой много специален. Ще се видим през 2027 г., хлапе", написа Йетен, който е хомосексуалист, в личния си профил в социалната платформа Инстаграм, добавяйки емотикони на бебешко лице и на бутилка с биберон.

"Няма думи, с които да благодаря на нашата дарителка на яйцеклетки, на нашата сурогатна майка, както и на техните семейства. Нищо от това нямаше да е възможно без вас", отбеляза министър-председателят.

Йетен е сгоден за национала на Аржентина по хокей на трева Николас Кийнан. Двойката планираше сватба през лятото на тази година, но я отложи малко след като 39-годишният Йетен стана най-младият премиер в историята на Нидерландия след неочакваната победа на неговата партия Д66 на парламентарните избори преди една година, посочва Ройтерс.

Сурогатната майка и дарителката на яйцеклетки са нидерландки и са близки приятелки на Йетен и Кийнан. И двете имат свои деца и нямат комерсиални подбуди в помощта си, отбеляза в изявление на сайта си партията Д66. В Нидерландия е незаконно да се плаща на сурогатна майка за износване на бебе, пояснява Ройтерс.

Освен това партията на Йетен обърна внимание, че "високотехнологичната" бременност е съобразена изцяло с нидерландските закони и норми и е станала възможна благодарение на инвитро процедури, предлагани в Нидерландия.

От Д66 заявиха, че Йетен ще си вземе няколко дни отпуск след раждането на бебето, за да бъде със семейството си, но не планира по-дълъг отпуск по бащинство.