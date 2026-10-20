Тейлър Суифт трета седмица оглавява „Билборд Хот 100"

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Песента Patient Zero на Тейлър Суифт запазва първото място в класацията „Билборд Хот 100" за трета поредна седмица след дебюта си директно на върха, съобщи сайтът на музикалното издание, цитиран от БТА. Това е 16-ият сингъл на американската певица, достигнал челната позиция.

Парчето е една от четирите нови песни в делукс изданието на албума The Life of a Showgirl от 2025 г., което излезе на 25 септември.

С Patient Zero Суифт вече има общо 52 седмици начело на чарта. Така тя се нарежда сред едва петимата изпълнители в 68-годишната история на класацията, прекарали сумарно поне една година на първо място.

Ела Лангли остава втора с Choosin' Texas, а Стела Лефти запазва третата позиция с Boston. Been by Now на Морган Уолън е четвърта, докато Dracula на Tame Impala и Джени се изкачва с едно място до петото.

Choosin' Texas записва успехи и в други класации на „Билборд". С 26 седмици начело на Streaming Songs песента изравнява рекорда на All I Want for Christmas Is You на Марая Кери. Тя оглавява и Hot Country Songs за 45-а поредна седмица, с което достига постижението на A Bar Song (Tipsy) на Шабузи.

Nicole Kidman на Адела се придвижва от девето до шесто място — най-доброто класиране на песента досега в „Хот 100". Ариана Гранде остава седма с Hate That I Made You Love Me, а Stupid Song на Оливия Родриго заема осмата позиция.

BbY WOW на Карол Джи с участието на Judeline и rusowsky се изкачва от десето на девето място. Песента оглавява и Hot Latin Songs за девета седмица.

Доминик Файк влиза за първи път в челната десетка с Babydoll, която напредва с три позиции до десетото място. Парчето е издадено през 2018 г., но попада в класацията през февруари тази година, уточнява „Билборд".

Успехите на Суифт с The Life of a Showgirl започнаха още с оригиналното издание. Албумът прекара пет последователни седмици на върха на класацията на „Билборд" за албуми.