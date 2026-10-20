Алис Купър: Бях като блудния син - отдалечих се от вярата и се завърнах

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Рок легендата Алис Купър разказа за завръщането си към християнската вяра преди среща с почитатели в британския град Улвърхамптън. Събитието е част от турнето за представяне на автобиографията му, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА.

„Животът ми е доста необичаен, защото бях като блудния син. Израснах в лоното на християнската църква, отдалечих се максимално от нея, а след това се завърнах", сподели музикантът.

По-рано този месец излезе книгата му Devil on My Shoulder („Дявол на рамото ми"), в която той проследява възходите и паденията в близо шестдесетгодишната си кариера. Известен като „кръстника на шок рока", Купър стои зад хитове като School's Out, Poison и I'm Eighteen.

78-годишният изпълнител подчертава, че провокативният му сценичен образ се различава напълно от човека извън светлините на прожекторите.

„Алис — персонажът, когото пресъздавам на сцената, е пълна противоположност на мен самия", казва той и сравнява тази двойственост с отношенията между доктор Джекил и мистър Хайд.

Купър посещава църква всяка неделя и понякога води библейски четения. Самият той признава, че това вероятно изненадва хората, които го познават предимно от сцената.

Музикантът говори открито и за зависимостите си от алкохола и наркотиците. По думите му кокаинът го е превърнал в различен човек и е изместил всичко останало в живота му. Той смята, че опасностите, свързани с наркотиците, са още по-големи за днешните млади хора.

„Всички ние се поучихме от хората, които починаха на 27-годишна възраст — разбрахме, че този начин на живот не води до нищо добро", посочва Купър.

Изпълнителят е основател на организацията Solid Rock, която предлага на младежи безплатни извънкласни занимания по музика, танци и други изкуства. Според него подкрепата за децата е особено важна заради все по-опасната среда извън дома.

Срещата в Улвърхамптън включва и въпроси от почитателите и е част от британското турне за представяне на книгата, допълва Би Би Си.

Купър е гостувал и пред българска публика. През 2023 г. той излезе на сцена в София заедно с Джони Деп, Джо Пери и Томи Хенриксен за концерт, продължил час и половина.