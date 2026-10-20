Кейт Мидълтън призова децата да прекарват повече време навън

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън споделя, че в днешно време за децата е все по-важно да прекарват повече време навън. Тази думи са отправени като призив към родителите, съобщават ,,Дейли Мейл''.

Природата е толкова невероятна среда за нас и в това време на технологии прекарването на качествено време навън никога не е било толкова важно, каза бъдещата кралица във видео, споделено общия официален профил на двойката в ,,Инстаграм''.

Посланието беше придружено със серия от снимки на принцесата в двореца в Кенсингтън. Тя бе облечена в маслинено зелено яке с есенен пуловер. Фотографът е Джош Шинър.

Кейт ще работи с Кралската фондация за ранно детство, за да се изследва как природата влияе на социалното и емоционално развитие при бебетата и малките деца и как това е основа в живота им като възрастни. Проучването ще се проведе с помощта на университетски преподаватели, лекари, специализиращи развитието в ранна възраст, благотворителни организации и организации свързани с опазването на околната среда.

,,Проектът е за изследването на природата, креативността и връзките, което може да подкрепи най-добре здравословното развитие на бебетата и малките деца'', казва Кейт за новото си начинание.

,,Ние вярваме, че подходът към детето в цялост е важен. Моята надежда е, че чрез практическо и природно изследване, ние може да изградим подкрепяща среда, която прави природата по-достъпна, подходяща за бебета, малки деца и техните семейства в цялото Обединено кралство".