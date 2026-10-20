Виц от фейсбук

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Знае чужди езици и може да го вербуват за шпионин ...

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На италиански Parlare значи Говоря, Mentire значи Лъжа.

Сега поне знаете, как се е образувала думата Parlament.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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