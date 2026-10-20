Кристина Апългейт: Нямам множествена склероза, диагнозата ми е била погрешна

Американската актриса Кристина Апългейт, популярна най-вече с участието в култовия ситком "Женени с деца", разкри, че лекарят ѝ е съобщил, че тя няма множествена склероза – въпреки че се бори с инвалидизиращи симптоми от началото на 2021 г.

54-годишната Апългейт, която обяви диагнозата си през лятото на 2021 г., направи шокиращото разкритие в нов епизод на своя подкаст Messy, воден съвместно с Джейми-Лин Сиглер, в който двете обсъждат съответните си битки с МС, пише "Дейли мейл".

Говорейки за момента, в който лекарката ѝ е съобщила новината, през сълзи Апългейт, която неотдавна беше хоспитализирана, сподели:

„Тя влезе в стаята ми и каза: „Честито, нямаш МС". Въобще не бях щастлива. Всички останали бяха толкова щастливи. Не може просто да ти поставят грешна диагноза и изведнъж да се оправиш. Аз не съм се оправила, Джейми! Ако не друго, станала съм дори по-зле. Така че се връщам в самото начало, където нямам представа какво става с мен. И това ще бъде онлайн разследване, в което лекарите ми ще се впуснат, за да разберат какво точно се случва с мен от 2021 г. насам и защо се стигна дотук."

Апългейт, която от години разчита на инвалидна количка и бастун и беше принудена да се оттегли от блестящата си актьорска кариера, заяви: „Минах през тежка депресия заради това."

„Губиш всичко. Изгубих работата си. Изгубих... Извинявай. Какво да кажеш на някого, който е живял с това в продължение на шест години – Боже, толкова съжалявам – защото това спря живота ми."

„Все още трябва да използвам инвалидна количка, когато отивам до лекарския кабинет. Не мога да измина разстоянието от колата до стаята. Все още съм в това състояние. Нищо магическо не се случи, когато тя каза: „Нямаш МС". Нищо магическо не се случи", добави тя.

„Странно е, защото се чувствам така, сякаш разочаровах всички. Това е едно такова странно усещане, защото се превърнах – ти и аз станахме закрилниците и лицето на борбата с МС. И за всичко, което правех, имах причина. Имах шибана причина защо всеки мой ден беше ужасен. А сега нямам причина и това е изключително обезпокоително и объркващо за мен.", каза още актрисата.

Апългейт добави, че погрешната диагноза е пълен „психически шок" и че все още е в шоково състояние, докато търси отговори за заболяването си.

Апългейт се е завърнала у дома през август, след като беше хоспитализирана в Лос Анджелис от края на март.

Според източници на TMZ актрисата се справя добре след прехода си обратно към домашния живот. Има малко подробности за това защо точно тя е била в болница с месеци. Не е ясно дали хоспитализацията е била поради продължаващите ѝ проблеми с МС или е свързана с други състояния.

Първите думи на Апългейт, с които да успокои последователите си след хоспитализацията през март, дойдоха през април, когато тя написа в Инстграм, че става „по-силна и по-добре с всеки изминал ден". Тя публикува снимка на своите мемоари You With The Sad Eyes, споделяйки, че ще „отдели момент да се съсредоточи върху здравето си".

Описанието към поста гласи: „Благодаря ви за вълната от любов и добри пожелания. Здравословните проблеми са неизменна част от живота ми, но аз съм силно момиче и ставам по-силна и по-добре с всеки изминал ден. Вземам си момент да се съсредоточа върху здравето си, но скоро ще се върна с още какво да кажа."

По-рано през февруари Апългейт сподели, че е главно прикована към леглото. По време на интервю за списание People тогава тя обясни как болката до голяма степен я държи в леглото. Въпреки това тя прави усилие да напусне спалнята заради дъщеря си си Тийнейджърката Сейди, като например да я води на училище.

„Искам да я карам; това е любимото ми нещо. Това е единственото време, което имаме заедно насаме", каза актрисата пред изданието. Казвам си: „Просто я закарай безопасно и се върни у дома, за да се пъхнеш обратно в леглото." И точно това правя."

Апългейт допълни: „Животът ми не е опакован с панделка. Животът на хората, извинете за израза, понякога шибано гаден. Така че съм толкова честна и откровена, колкото е възможно."

Актрисата от Dead To Me също така се върна към борбата си в откъс от мемоарите си от 2026 г. You With The Sad Eyes, публикуван в The Guardian през март.

„Един от най-лошите странични ефекти на заболяването е изтощението", откровено написа Апългейт.

„Усещането е сякаш съм била на тридневен запой без сън – и точно така се чувствам след добър нощен сън. Затова и прекарвам толкова много време в леглото, сгушена до моята електрическа възглавница", добавя тя.

Тя продължава: „След тази диагноза и симптомите, с които се сблъсквам, вече не ми пука какво казвам, как изглеждам или как това кара някого да се чувства. Нямам търпение за глупости вече, за неща, които са безсмислени или просто излишни."

Апългейт сподели новината за диагнозата си през август 2021 г. А през 2022 г. тя публикува снимка на бастуните си, заявявайки, че нуждата от помощ при ходене е нейното „ново нормално".

По време на епизод от подкаста си MeSsy миналата година актрисата разкри, че е била хоспитализирана многократно.

„За трите години от диагнозата ми съм била в болница над 30 пъти", каза тя на съводещата си Джейми-Лин Сиглер.

„Това е невъобразимо, нали? Направиха ми всеки възможен тест, вкараха толкова много радиация в тялото ми от скенери до всичко останало."

Относно писането на мемоарите си, които излязоха на 3 март, Апългейт сподели, че е взела решението да напише книгата, когато е била „принудена да намали темпото".

Множествената склероза (известна като МС) е състояние, при което имунната система атакува тялото и причинява увреждане на нервите на главния и гръбначния мозък.

Това е нелечимо, хронично състояние за цял живот. Симптомите могат да бъдат леки при някои, а при други по-екстремни, причиняващи тежка инвалидност.

МС засяга близо три милиона души по света – включително около един милион в САЩ и 150 000 във Великобритания. Тя е над два пъти по-често срещана при жените, отколкото при мъжете. Човек обикновено бива диагностициран през своите 20 или 30 години.

Причината не е напълно изяснена. Възможно е да има свързани гени, но заболяването не се предава пряко по наследство. Пушенето и ниските нива на витамин D също се свързват с МС.

Симптомите включват умора, затруднено ходене, проблеми със зрението, проблеми с пикочния мехур, изтръпване или мравучкане, мускулна скованост и спазми, проблеми с баланса и координацията, както и проблеми с мисленето, ученето и планирането.

Повечето засегнати имат епизоди на симптоми, които изчезват и се връщат, докато при други състоянието постепенно се влошава с времето. Симптомите могат да се управляват с медикаменти и терапия.