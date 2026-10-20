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Как новият филм на Анри Кулев доведе у нас актьор от Народния театър във Виена

Цветелина Шенева

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Анри Кулев на снимачната площадка на новия си филм “Пилоти” СНИМКИ: ОФИЦИАЛНА СТРАНИЦА НА ФИЛМА ВЪВ ФЕЙСБУК

Талантливият режисьор Анри Кулев навлезе в третия снимачен етап по работата на филма си за българските летци, защитавали небето над София по време на бомбардировките през 1943–1944 г. Пред камерата сега застават много от разпознаваемите актьори у нас като Мак Маринов, Йордан Ръсин, Василена Винченцо, София Бобчева, Димитър Баненкин и Любомир Петкашев.

Режисьорът Анри Кулев между Иван Бърнев и Джон Ерик Бентли, които изпълняват главните роли във филма
Режисьорът Анри Кулев между Иван Бърнев и Джон Ерик Бентли, които изпълняват главните роли във филма

Колегата им Самуил Стоянов пристига от Виена, за да участва в “Пилоти”. Той всъщност е роден в София, но израства в Линц, Австрия. Още като дете се изявява на сцената като танцьор, музикант и любител актьор, работи като сценограф и осветител в семейното театрално и балетно училище, а от сезон 2020/21 Стоянов е член на състава на Народния театър във Виена.

“Пилоти” е вдъхновен от реални исторически събития и спомени на летци, участвали във въздушната отбрана на София през 1943–1944 г. Филмът проследява съдбите на българските пилоти в последните години на Царство България и поставя личните им истории в контекста на войната


Анри Кулев на снимачната площадка на новия си филм “Пилоти” СНИМКИ: ОФИЦИАЛНА СТРАНИЦА НА ФИЛМА ВЪВ ФЕЙСБУК
Режисьорът Анри Кулев между Иван Бърнев и Джон Ерик Бентли, които изпълняват главните роли във филма

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