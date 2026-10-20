Принц Хари: Искам да се сдобря със семейството си, но някои от тях не са готови

Той отбеляза, че семейните конфликти са проблем за много хора

Принц Хари заяви, че иска да възстанови отношенията си със семейството, но се съмнява, че всички са готови за помирение. В интервю за списание GQ херцогът на Съсекс сподели, че желанието му да бъде по-близо до близките си е една от причините да се завърне във Великобритания.

Отношенията между Хари и по-големия му брат, принц Уилям, са обтегнати, откакто Хари и съпругата му Меган Маркъл се оттеглиха от кралското семейство през 2020 г. и се преместиха в Калифорния. Смята се, че двамата братя не са разговаряли от няколко години. Последната им публична поява заедно беше на коронацията на баща им - крал Чарлз III, през 2023 г.

През август Хари и Меган отново посетиха Великобритания, а миналата седмица двамата се появиха публично заедно в Нотингам за първи път след завръщането си.

„Хората може би ни гледат и си казват: „Как ще оправите отношенията си?" А може би начинът, по който аз виждам възможността да се помирим, ще помогне и на някого другиго да разреши собствените си проблеми. Но някои хора не искат това да се случи. Аз искам да се случи", каза принцът.

Той подчерта, че помирението е особено важно на фона на събитията по света. „На фона на всичко останало, което се случва по света, най-важното е да се помирим. Това е ключовото", добави Хари.

Херцогът на Съсекс призна, че последиците от семейните конфликти могат да останат за цял живот, но призова хората да не позволяват на миналото да определя настоящето им.

„Белезите остават завинаги", каза той, като същевременно заяви, че би насърчил всеки да остави миналото зад гърба си. „Ако определени неща от миналото продължават да влияят на ежедневието ти, е по-трудно да се освободиш от тях", обясни принцът.

Попитан дали скърби за отношенията, които някога е имал с баща си и брат си, Хари отговори утвърдително. Той отбеляза, че семейните конфликти са проблем, с който много хора могат да се идентифицират.

„Да, разбира се. От гледна точка на семейството това е още един проблем, в който много хора могат да се припознаят. Има разногласия между братя и сестри, има и нарушени отношения между деца и родители, както и между деца и единия от родителите им. Хората, с които разговарям, постоянно повдигат тази тема. Затова знам колко близка е тя до много хора", заяви той.