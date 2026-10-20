Студентите на Тео Ушев правят клип за парче на Димо от П.И.Ф.

Димо Стоянов - вокалистът на П.И.Ф., пише музиката и текста на песента “Опус 2”. Но така и не успява да запише клип към нея, защото умира внезапно заради усложнения от ковид на 21 декември 2020 г. Сега обаче студенти на Теодор Ушев от класа му по експериментални техники в анимацията в НАТФИЗ успяват да направят именно това и на 24 октомври ще представят видеото към парчето. Идеята за него се ражда при разговор между Ушев и Любомира Пиперова - филмов продуцент, кастинг режисьор и съпруга на Димо.