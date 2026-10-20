ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна въвежда регулации за справяне с последицит...

Времето София 16° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23770926 www.24chasa.bg

Студентите на Тео Ушев правят клип за парче на Димо от П.И.Ф.

Цветелина Шенева

1188
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Димо Стоянов (вторият от дясно на ляво) с група П.И.Ф. Снимка: Архив

Димо Стоянов - вокалистът на П.И.Ф., пише музиката и текста на песента “Опус 2”. Но така и не успява да запише клип към нея, защото умира внезапно заради усложнения от ковид на 21 декември 2020 г. Сега обаче студенти на Теодор Ушев от класа му по експериментални техники в анимацията в НАТФИЗ успяват да направят именно това и на 24 октомври ще представят видеото към парчето. Идеята за него се ражда при разговор между Ушев и Любомира Пиперова - филмов продуцент, кастинг режисьор и съпруга на Димо.

Димо Стоянов (вторият от дясно на ляво) с група П.И.Ф.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Тайните на подземната Матера (Видео)