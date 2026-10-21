Звезда от сериала „Еуфория" е претърпяла операция за отстраняване на пениса си

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Актрисата и транс жена Хънтър Шафър, известна с ролята си на Джулс в сериала „Еуфория", публично обяви, че е претърпяла операция за отстраняване на пениса си. Това се е случило през декември 2025 г., съобщи Rolling Stone.

През 2026 г. Шафър се появи в последния трети сезон на „Еуфория", а също така участва в сериала „Блейд Рънър 2099", чиято премиера ще бъде през ноември.

Историята ще се развие 50 години след събитията от „Блейд Рънър 2049". Създателите обещават провокативна, но атмосферна минипродукция, която запазва духа на минали филми.