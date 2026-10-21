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InterContinental Sofia - най-добър хотел в България за осма поредна година advertorial icon

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Петзвездният столичен хотел отново спечели отличието „Водещ хотел на България“ на World Travel Awards 2026 - едни от най-разпознаваемите международни награди в туристическата индустрия, известни като „Оскарите на туризма“

InterContinental Sofia бе обявен за „Водещ хотел на България“ на World Travel Awards 2026, връчени на официална церемония. Това е осмата поредна победа на петзвездния хотел в категорията, постижение, което затвърждава лидерските му позиции в луксозното хотелиерство у нас и репутацията му на хотел с международно признато качество и изключително гостоприемство.

Учредени през 1993 г., World Travel Awards са сред най-престижните международни отличия в туризма и хотелиерството. Повече от три десетилетия те отличават водещи хотели, туристически дестинации и организации по целия свят. Победителите се определят чрез международно гласуване с участието на професионалисти от туристическия сектор и потребители, като гласовете на верифицираните представители на индустрията имат по-голяма тежест.

Осем последователни победи от 2019 г. насам са признание не просто за висок стандарт, а за способността той да бъде поддържан и надграждан година след година. Именно това постоянство е в основата на устойчивата репутация на InterContinental Sofia сред гостите и международните туристически партньори.

Международното признание за хотела се допълва от още три значими успеха през 2026 г. За трета поредна година е отличен с престижния MICHELIN Key, присъждан след независима оценка от инспекторите на MICHELIN Guide за изключително хотелско преживяване. На World Luxury Hotel Awards 2026 InterContinental Sofia бе обявен за най-добър луксозен бизнес хотел в Европа, а ресторантът на хотела ADOR спечели глобалната награда Fine Dining Restaurant.

Тези отличия са преди всичко признание за нашия екип. Благодарен съм на всеки колега за професионализма, отдадеността и грижата, които влага всеки ден в преживяването на нашите гости“, коментира Абубакр Ену Генерален мениджър на InterContinental Sofia.

Осмата поредна победа на World Travel Awards утвърждава позицията на InterContinental Sofia като водещ хотел в България с международно признат стандарт на гостоприемство. Успех, зад който стоят високо качество и постоянството.

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