Преди Нарния да се роди приключението започва с "Племенникът на магьосника"

През февруари 2027 г. Нарния отново ще оживее на големия екран в мащабната екранизация на режисьорката Грета Гъруиг, позната с филмите „Барби" и „Малки жени". Във филма участват Даниъл Крейг, Ема Маки и Мерил Стрийп. За първи път романът „Племенникът на магьосника" на К. С. Луис, написан през 1955 година, ще бъде адаптиран за киното, за да разкрие пред зрителите тайната на сътворяването на Нарния.

Сюжетът на „Племенникът на магьосника" (ексклузивен издател за България е издателство „КнигаТа") ни връща към началото на магическия свят на Нарния, създаден от въображението на великия британски писател К. С. Луис. Всичко започва в Лондон, където момчето Дигъри Кърк и неговата приятелка Поли Плъмър попадат в тайната работилница на чичото на Дигъри – Андрю, който се занимава с магически експерименти. С помощта на вълшебни пръстени децата се озовават в загадъчно място между световете, откъдето могат да преминават в различни реалности. В едно от пътешествията си те попадат в мрачния, умиращ свят на Чарн и събуждат Джейдис – могъща и безмилостна кралица, готова на всичко, за да завладее нови светове. Опитът им да се върнат у дома предизвиква поредица от събития, които ги отвеждат в свят, който тепърва предстои да се роди. Там децата стават свидетели на едно от най-вълнуващите събития в цялата поредица: великият лъв Аслан сътворява Нарния чрез своята песен (във филма ще бъде изпята от Мерил Стрийп). Земята оживява, появяват се растения и животни, а някои от тях получават дара на речта. Но заедно с новия свят се появява и заплахата от злото, което ще хвърли сянката си върху бъдещето му.

Именно в този роман от прочутия цикъл „Хрониките на Нарния" Луис разкрива как се ражда една от най-обичаните фантастични вселени в литературата. Със своята завладяваща смесица от приключения, вълшебство и дълбоки послания книгата продължава да пленява читатели от всички поколения. Открийте книгата, от която започва магията, и се потопете в едно от най-вълнуващите приключения в световната литература.

Очаквайте и новото издание с филмовата корица през месец декември от „КнигаТа".