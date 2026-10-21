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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23775904 www.24chasa.bg

"Спотифай" е премахнала от препоръките си над 50 млн. песни, генерирани от изкуствен интелект

Хортензия Маркова

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СНИМКА: Pixabay

Музикалната платформа "Спотифай" (Spotify) е премахнала от препоръките към потребителите над 50 милиона песни, създадени с изкуствен интелект, от началото на 2026 г. Компанията посочва, че мерките са насочени срещу спам и нискокачествено съдържание, което може да влоши слушателското изживяване. За откриването и идентифицирането на подобни композиции платформата използва технологии с изкуствен интелект, посочи БТА.

Мерките са част от усилията на "Спотифай" за защита на изпълнителите и слушателите от нежелано съдържание. През миналата година компанията съобщи, че е премахнала над 75 милиона песни, генерирани от изкуствен интелект.

СНИМКА: Pixabay

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