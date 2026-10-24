Убийство на учителка, пистолет и колан за бой в класната стая - зрелище по Стивън Кинг във Военния театър

Постановката "Гняв" се играе с предупреждението, че не е подходяща за деца до 14 г.

Към печатната информация за постановката “Гняв” в Театъра на армията е добавено предупреждението, че тя не е подходяща за деца под 14 г. Аз пък мисля, че точно за тях е зрелището на насилие между младежи, разочаровани и уязвени от отношението на родителитe, учителите, връстниците си. Да театрализираш насилието, е нелека и неблагодарна задача. Особено ако реалността се окаже по-жестока от хорър сюжетите на Стивън Кинг. Всъщност неговият роман “Гняв”, който авторът 20 години след отпечатването му спира от преиздаване, след като е намерен под възглавницата на стрелец убиец в американско училище, е само отправна точка на тази постановка. Драматургичната основа е адаптирана за сцена от българката Елизабет Динкова, която живее в САЩ и режисира в по-малките театри извън мастодонтите.

Ето историята - ученикът Чарли Декър (Симеон Дамянов), достигнал екстремна точка на нетърпимост в отношенията с баща си и с директора на училището, след пореден конфликт вади пистолет в час и убива на място учителката (Радосвета Василева). Действието по-нататък е съсредоточено върху отношенията между съучениците, взети за заложници в класната стая. След първоначалния шок и ужас, принудени да съжителстват в затвореното пространство на ученическия кабинет, те започват един по един да

разказват своите житейски истории,

нито една от които не е ведра

Техните разкази очертават проблемите на цяло поколение – и на това през 70-те (когато е писан романът на Стивън Кинг и съответно персонажите са с чарлстон), и на сегашното. Те разкриват част от мотивите, заради които слушаме по новините за зверството на Младежкия хълм в Пловдив от група тийнейджъри или за наръганата безброй пъти с нож майка от 14-годишния ѝ син.

На сцената заложниците в стаята до един са натрупали в себе си омраза, обида, нетърпимост, страх, гняв, желание за отмъщение. Един заради отношенията в семейството, друг заради отхвърлянето и тормоза на връстниците си. Образите са типизирани – нахакани са и звездата на класа, и отличничката девственица, и “грозното патенце”, обиждано от съучениците си, и предателят, и злодеят, и лузърът... Но всички те, омерзени, са във вражда със средата, в тлеещо и все повече кипващо желание за реванш. Пистолетът реално присъства в стаята. И буквално, и в мислите на всеки от учениците, който в даден момент може да стане убиец. Всички те са жертва на насилие и едновременно неосъзнати насилници. Просто един от тях по-рано е избухнал. Те не умеят да се справят с проблемите и несъвършенствата на общуването и сякаш най-лесният изход е да стрелят. Лицата на възрастните се появяват на фотостена в класната стая по време на постановката. СНИМКИ: ТЕАТЪР “БЪЛГАРСКА АРМИЯ”

Режисьорът на спектакъла Стефан Спасов разделя пространството на две. Учениците са вътре. Възрастните – директорът, психологът, бащата, са отвън. Спасов ги въвежда чрез камера и лицата им се появяват на фотостена в класната стая. Фигурите им са огромни – изглеждат като

Гъливер в света на лилипутите -

учениците

Метафората е недвусмислена – разрив между поколенията и силово налагани модели, правила и забрани от възрастните, принадлежащи на системата, която мачка. Коланът е основен атрибут в изчистената сценография. С него и бащата, и директорът бият. С него Чарли Декър завързва бравата, за да не излиза никой.

Възможността да видим нов изстрел и ново убийство виси в сценичния въздух и ставащото на сцената така е усетено и направено от режисьора, че завладява зрителите с мрачното очакване на екшън. Всеки от учениците заложници в даден момент може да стане убиец.

В едночасовата заложническа драма учениците неусетно се сближават, разделителната линия между убиеца и жертвите изчезва дотолкова, че на едно от момичетата е разрешено до отиде до тоалетната и то доброволно се връща в стаята на местопрестъплението. Интересното в постановката и вероятно търсено като ефект е, че

нито тези на сцената,

нито зрителите изпитват емоция

Няма тъга, емпатия, състрадание. Само чиста, гола натуралност като театрализирана криминална хроника от новинарска емисия.

Спектакълът дава шанс да видим на сцената актьори от младото поколение на Военния театър. Те са чудесни и пълнокръвно и въздействащо изиграват ситуациите, в които са въвлечени. Симеон Дамянов в главната роля е органичен, естествен, без преекспониране. Жестовете и думите му са овладени и убедителни. Той извървява пътя от нетърпящ преговори и ултиматуми убиец до раним, притихнал и съчувстващ на съучениците си младеж. Сред останалите блести Климентина Фърцова, която познавам от филмите и харесвам, но за първи път гледам на сцена. Красива, талантлива и много убедителна. Владимир Матеев, Луизабел Николова, Рада Христова, Мартин Методиев, Мартин Великов са другите млади актьори, които заслужват похвала. Ролите на възрастните се изпълняват от Веселин Ранков, Георги Къркеланов, Тигран Торосян и Стойко Пеев. Сценографията и костюмите са на Нина Пашова.