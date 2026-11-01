Контролиращи мъже тласкат Ким Кардашиян към клуба на милиардерите

Риалити звездата е срамежлива по природа, плаче по цели нощи, преди да излезе пред публика

“Честно казано, просто вече не мога да издържам.Чувствам се като пълна неудачница, защото това е един вид трети брак”, споделя през сълзи Ким Кардашиян пред сестрите си. Годината е 2020-а и както обикновено камерите в семейния дом работят, за да събират вълнуващи моменти за фамилното риалити шоу. В имението на прочутия американски клан обаче нахълтва Кание Уест и започва да крещи. По това време известният рапър е женен за Ким. Изненадващо е решил да се кандидатира за президент на САЩ и търси сметка от роднините на жена си защо не го подкрепят публично. Сблъсъкът помежду им е толкова сериозен, че се налага снимачният екип да премахне 30 минути от шоуто на Кардашиян при монтажа. Това обаче не помага много, защото разпадът на брака между Ким и Кание е в ход и в крайна сметка те се развеждат през 2022 г. Раздялата им е много трудна не само защото трябва да се разберат как ще отглеждат четирите си деца, но и защото споделят общ публичен образ и финанси. Докато Кание Уест непрекъснато разкрива подробности от съвместния им живот, за да поддържа интерес към скандалния си имидж, Ким предпочита да мълчи, защото не се чувства в безопасност да влиза в спорове с бившия си съпруг.

Сега обаче тя нарушава това правило. В излизаща този месец биографична книга 46-годишната риалити звезда открито говори за трите си провалени брака и 11-те любовни връзки. Автор на “Гражданката Ким: Жената, която създаде бъдещето” е американският журналист Джонатан Ван Митър. В продължение на 5 г. той многократно интервюира Кардашиян и нейни близки, за да създаде правдив разказ за една от най-успешните предприемачки, която редовно попада в годишната класация на “Форбс” за самоизградили се световни милиардери.

“Чувствах, че трябва да работя по-усърдно от средностатистическия човек само за да получа поне малко уважение. Винаги съм искала хората да видят каква съм всъщност и няма да спра, докато не докажа на всеки един от тях, че греши”, казва Кардашиян в книгата. Тя разкрива, че макар да е една от най-известните риалити звезди, всъщност е срамежлива по природа. Когато прохожда в шоубизнеса, изпитва такова напрежение, че и до днес се бори с последиците от това време. При участието си в “Денсинг старс” плаче всяка вечер и се моли да бъде изгонена от шоуто. “Не можех да преодолея себе си. Не успявах да се отпусна, защото бях толкова срамежлива. Травмирана съм от това и до днес”, споделя звездата и допълва, че след участието в предаването преди 18 г. не е танцувала.

Личният ѝ живот също е много турбулентен, което допълнително затруднява нейните бизнес начинания. Ким

се омъжва за първи път, когато е само на 19 г.

и около месец крие от семейството си. Избраникът ѝ е музикалният продуцент Деймън Томас, който е близо 10 г. по-голям от нея. По това време Ким е обикновено момиче, работи в магазин, и бързо е запленена от неговия начин на живот, близо до редица звезди. Скоро обаче ѝ се налага да приеме реалността, че през повечето време ще трябва да му готви и да го чака до 4 часа сутринта, докато той купонясва по работа. След 4 г. двамата се разделят, като бракоразводното им дело е съпътствано от скандал, тъй като Ким твърди, че Деймън е направил компрометиращи интимни снимки на нея и на една от сестрите ѝ, за да ги представи като леки момичета пред тяхната майка. Разправията е толкова сериозна, че на Кардашиян ѝ се налага да използва пари от детска касичка, за да започне самостоятелен живот.

Много скоро обаче тя ще разбере, че изтичането на сексуални кадри може да бъде не само проблем, но трамплин към успеха. Ким започва връзка с певеца Рей Джей. Докато празнуват 23-ия ѝ рожден ден в Мексико, той снима видео със сексуалните им преживявания, което по-късно ще се превърне в един от най-гледаните порнофилми по това време. И до днес се водят съдебни спорове кой го е предоставил на компания за разпространение – дали гаджето, или майката на Ким, която иска да ѝ осигури световна слава и така да сложи начало на риалити шоу за цялото семейство.

Книгата също не дава отговор на този въпрос, но разкрива, че записът е сред най-печелившите в индустрията за възрастни. Още през първия месец от пускането си носи 1,4 милиона долара, които вече са достигнали близо 100 милиона.

Освен това скандалът около него наистина проправя път на цялата фамилия Кардашиян към големите пари. Риалити шоуто, което стартират, постига голяма гледаемост. Всички членове на семейството стават известни, но сякаш Ким изпъква най-много със своята хубост и пищни форми. Тя буквално се превръща в модел за подражание за младите момичета в Америка по отношение на дрехи и грим, въпреки че някои я осмиват, че е известна просто заради самата известност.

В книгата Ким признава, че третият ѝ съпруг Кание Уест всъщност ѝ вдъхва необходимата увереност да продължи напред. Той не само изхвърля всички нейни дрехи и ги заменя с нови от водещи марки, но напълно променя нагласата ѝ към живота. Насочва я към нови бизнеси, в които може да разгърне потенциала си. “Мисля, че той наистина се влюби в идеята за мен и в проекта, който стои зад всичко това. Той обича неща, които може би не са “готини”, и си казва: “Аз ще ги направя готини”, обяснява Кардашиян.

Днес богатството ѝ се изчислява на $ 1,9 млрд.,

като тя успешно ръководи компании за козметика, дрехи и бельо. Инвестира в луксозни имоти и онлайн бизнеси.

“Модният свят не я приемаше, докато тя не отиде на “Мет гала”. Кание се обади на Ана Уинтур и издейства покана. Всичко това беше негова заслуга. Той вярваше в нея и казваше: “Не. Тя не е просто звезда от риалити телевизия. Тя е красива, невероятна, значима. Всеки дизайнер трябва да я облича”. Той се пребори за мястото на Ким там”, смята Трейси Ромулус, дългогодишен бизнес партньор на Кардашиян.

Дава си 5-годишна пауза във връзките, преди да допусне Люис Хамилтън

Разтърсващият развод развод с Кание Уест променя и динамиката в любовния живот на Ким Кардашиян. Преди да заживее със скандалния рапър и задено да станат родители на четири деца, тя често сменя партньорите си. Все търси някой, който да я подкрепя в трудния път към световния шоубизнес. За майка ѝ, която дълго време прави това, смята, че е допуснала доста грешки, но пък това е помогнало за успеха на по-малките ѝ сестри и братя. Търсейки непрекъснато подходящ партньор, Ким се омъжва за баскетболиста Крис Хъмфрис на пищна церемония, излъчена по телевизията. Само 72 дни по-късно обаче подава молба за развод, с което предизвиква медийни критики и съмнения, че сватбата е била просто трик за повишаване на рейтинга, което тя отрича.

Звездата признава, че в продължение на 5 г. е била напълно сама. Това се случва след развода с Кание Уест. “Наистина бях сама и беше чудесно. Можех да се съсредоточа върху децата си и върху проекти, в които наистина исках да участвам. Изобщо не изпитвах притеснение или припряност”, обяснява Кардашиян. Смята, че това време е било необходимо, за да се възстанови от травмиращия развод с Кание Уест. Чак след като успяла, започнала любовна връзка с Люис Хамилтън. Тя се познава със състезателя от Формула 1 от над 10 години, но едва преди месеци открива, че изпитва повече от приятелски чувства, както и той към нея.