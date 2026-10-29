Любов на високи обороти - момичетата в живота на Никола Цолов

Валерия го подкрепяше край пистата, Крисия застана до него пред камерите, а целувките с Цветелина Грамова попаднаха в обектива на фотографите

Никола Цолов все по-често привлича вниманието и извън автомобилните писти. Покрай спортната му кариера расте и любопитството към личния му живот - кой го подкрепя от трибуните, с кого прекарва свободното си време и коя е жената до него. През последните години три имена се откроиха в светските публикации за младия пилот - Валерия Суарес, Крисия Тодорова и Цветелина Грамова, позната в модните среди като Лина.

Мацката е топмодел Снимка: фейсбук

Историята с първото му гадже започва когато Никола е на 17 години. Тогава до него е испанската моделка Валерия Суарес. Един от поводите отношенията им да привлекат внимание е общото им присъствие на сватба в България. Именно Валерия споделя кадри от събитието пред катедралния храм "Ал. Невски", на които двамата са заедно. Фотосите обаче не са първата следа за близостта им. Техни общи кадри се появиха приблизително шест месеца по-рано. Валерия присъства и в спортния свят на Никола. Тя следи изявите му на пистата както по телевизията, така и на живо. Докато той трупа опит и преследва следващите си цели в автомобилния спорт, тя е сред хората, които го подкрепят. Връзката им става видима именно чрез тези отделни моменти - общи снимки от прегръдки на пистата.

С Крисия на раздаването на наградите "Икар" пред Народния театър Снимка: "България ДНЕС"

Кога точно двамата се разделят и какво води до края на отношенията им, не става публично ясно. Историята с Валерия остава сравнително дискретна, особено на фона на вниманието, което по-късно ще предизвика връзката на пилота с една от най-разпознаваемите млади български певици - Крисия Тодорова. Двамата показват публично отношенията си през ноември 2025 г. Събирането на младия автомобилен талант и певицата закономерно предизвиква интерес - всеки от тях вече има своя публика, която следи както професионалните му успехи, така и личните моменти, които избира да споделя. Крисия често пътува до Испания, където живее Никола, изкарват дни заедно и се връща отново у нас. Последната им официална поява бе на връчването на театралните награди "Икар" през март в Народния театър "Иван Вазов". Това е и светският им дебют като двойка.

С Валерия Суарес беше за малко Снимка: фейсбук

Историята им обаче приключва, а през септември 2026 г. Крисия потвърждава раздялата. "Заедно взехме това решение да не сме вече близки", казва тя и обяснява, че различните им приоритети са сред причините да продължат по отделни пътища. С това певицата представя края на връзката като общ избор.

Покрай раздялата, в-к "България Днес" публикува и разказ за вечер в заведение, в което двамата са с различни компании. Според присъстващи, Никола общува с други момичета, докато Крисия е в съседно сепаре.

Междувременно в медиите Крисия говори за собствените си планове. Тя продължава да развива музикалната си кариера и споделя, че иска да замине за САЩ и проучва възможностите това да се случи. След края на връзката всеки от двамата насочва вниманието си към следващите лични и професионални цели.

Не след дълго нови кадри отново поставиха любовния живот на Никола в центъра на вниманието. Този път поводът бе концерт на JMSN в Борисовата градина в София. Там топфотографите на "България Днес" заснеха пилота в компанията на русокоса жена, чиято самоличност първоначално не е известна на публиката. В началото двамата не демонстрират особена интимност. С напредването на вечерта обаче близостта им става по-видима. Появяват се прегръдки, държане за ръце и целувки - моменти, които фотографите улавят и които предизвикват въпроса коя е новата жена до състезателя.

Ден след разкритието за новата любов на Никола, стана ясно, че това е българската моделка Цветелина Грамова от Карлово, на 27 години, която използва псевдонима Лина. Тя е с 8 години по-възрастна от 19-годишния Никола и има собствен път в модния свят. Цвети е завършила "Мода" в НБУ.

Работи като модел и участва в представяния и реклами на облекло и бельо, включително за български брандове. Визията й също привлича внимание - руса коса, прическа "боб", изрусени вежди и предпочитание към цветни, смели съчетания.

Интересът й към модата обхваща и по-експерименталните й форми.

Само преди няколко месеца Цветелина участва в HALF WALK 2026, събитие, което среща млади таланти и идеи за бъдещето на модата.

Цветелина се включва като модел в направление "Symbiosis" и споделя интереса си към представления, които съчетават облекло, движение, музика, визуални изкуства и сценография.

Талантът й е видим с моделите, които представя пред публика. На въпроса на в-к "България Днес" дали са двойка с Никола Цолов обаче, русокосата фурия нито отрече, нито потвърди информацията.

"Благодаря ви, но нямам интерес. Ще ви помоля повече да не ме притеснявате", казва тя.

Все още не е ясно кога, как са се запознали Никола Цолов и Цветелина, както и как се е развило общуването им през времето преди да се появи целувката.

Допълнително любопитство в светските среди обаче предизвикват и връзките им в социалните мрежи. Моделката е следвана в инстаграм както от Крисия, така и от майката на Никола - Мирослава. Двете момичета със сигурност се познават, дори харесват някои от снимките си в мрежите.

След като видя снимките на Цветелина Грамова и Никола, Крисия публикува в нета стори с песента "I Will Overcome" на британската изпълнителка RAYE - заглавие, което може да се преведе като "Ще го преодолея" или "Ще се справя".

От своя страна, Никола Цолов продължава с шеметната си кариера. Той е втори във Формула2 с явни шансове за победа в шампионата и то с по-слаба кола от тази на бразилският пилот Рафаел Камара. Във Формула2 Цолов прави впечатляващ дебютен сезон и счупи няколко рекорда. Направи и много добър тестов дебют в кола от Ф1 на Racing Bulls от миналата година.

За него Ралф Шумахер смята, че трябва да му се даде шанс и че Никола е следващата звезда във Формула1. Факт е, че в момента в автомобилните среди за Никола Цолов се говори много повече, отколкото за други пилоти, които карат от години там, а самият Никола все още не се е появавал официално във Ф1. Но и това предстои.

Но светските среди вече не следят само резултатите от състезанията на Цолов, а и кой печели сърцето му. След целувките в Борисовата градина въпросът днес е дали Цветелина скоро ще се появи до него и край пистата. Предстои да разберем.