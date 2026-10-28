Кристиан Аманпур отказала интервю с президент на Иран, поискал тя да носи забрадка

В Си Ен Ен, която напуска след 43 г. работа, легендарната водеща първо носела кафе

През 2022 г. една необичайна новина обикаля света. Кристиан Аманпур – легендарната международна кореспондентка и водеща на Си Ен Ен, отменя в последния момент интервю с президента на Иран Ебрахим Раиси, а причина е настояването му журналистката да разговаря с него, забулена с хиджаб.

Подобен отказ за среща с лидер на голяма държава могат да си позволят малцина журналисти. Но той се обяснява не само със самочувствието на Аманпур като едно от най-признатите имена в професията, но и със силния ѝ характер и твърдите ѝ убеждения. Тя заявява, че никой не е изисквал да е забрадена, когато е правила интервюта с ирански лидери извън страната. Посочва също, че когато е в Техеран, се съобразява с местните културни традиции, но в Ню Йорк такова правило няма.

Точно по това време Иран се тресе от бунтове заради смъртта на млада жена, арестувана от нравствената полиция, защото не е носила хиджаба си според нормите. 22-годишната Махса Амини умира малко след ареста, според властите от сърдечен удар, но според противници на режима, защото е удряна брутално по главата. Така без директно да се позовава на събитията, Аманпур изразява протеста си срещу нелепата смърт на момичето. По-късно журналистката, самата тя иранка по баща, публикува своя снимка, седнала на стол без забрадка срещу празен стол, на който е трябвало да седи ултраконсервативният Раиси за първото си интервю на американска земя.

През 43-годишната кариера на Кристиан Аманпур в Си Ен Ен срещу нея са сядали десетки световни лидери, на които тя не е спестявала и най-трудните въпроси. Много от тях вече са в забрава, а тя продължава с микрофон в ръка, а

често пъти и с бронежилетка и каска

да отразява събитията в най-горещите точки на планетата – от Близкия изток, Афганистан и Балканите до Сомалия и Руанда. Преди време дори се пошегува, че американските войници внимателно следят пътуванията ѝ, за да разберат къде ще бъдат разположени следващия път.

Но преди дни легендарната журналистка обяви, че през юни догодина ще напусне телевизията и ще се посвети на нови проекти, без да конкретизира какви. Не посочи и причина за слизането си от сцената, макар новината да дойде само седмици след промяната на собствеността на медията. Това, което е ясно, е, че главната международна водеща на Си Ен Ен ще ограничи излъчването на ежедневното си предаване “Аманпур” до веднъж седмично в началото на 2027 г., а през май предаването ще бъде свалено от ефир, като самата тя ще се оттегли месец по-късно.

“След много месеци на размисъл и няколко безсънни нощи взех решение да се разделя със Си Ен Ен – моя партньор в продължение на 43 фантастични години!”, обяви 68-годишната Аманпур. И добави, че “ще пази традициите на независимата журналистика”.

Кристиан Мария Хайдех Аманпур е родена в Лондон на 12 януари 1958 г. в семейството на баща иранец и майка британка. Детството ѝ минава между Иран и Великобритания. Като малка е запалена по конния спорт и дори се състезава като дете жокей. На 11 години обаче напуска Техеран, за да учи в британско католическо училище. Когато завършва средното си образование, се завръща в Иран, където баща ѝ е сред шефовете на държавната авиокампания, но през 1979 г., по време на Иранската революция, семейството окончателно напуска страната и се установява в САЩ. Там младата жена учи журналистика в университета в Роуд Айлънд и се дипломира сред първенците на випуска.

В Си Ен Ен постъпва през 1983 г. като асистентка и първите ѝ задачи са да прави и носи кафе на по-старшите колеги. Един от тогавашните ѝ шефове ѝ предрича, че никога няма да се появи на екран, но само 3 г. по-късно тя вече е кореспондент към бюрото на телевизията в Ню Йорк. Там се хвърля в дълбокото, като отразява Ирано-иракската война, а след това е прехвърлена в Източна Европа, където следи бурните събития около падането на комунизма.

Световната ѝ известност обаче се затвърждава по време на Първата война в Залива. Работата като военен кореспондент е “усещане за мисия, усещане за цел, усещане, че можеш да разкажеш една история”, споделя тя. “Никога не съм подценявала аудиторията. Никога не съм вярвала, че хората искат да знаят само какво се случва в собствения им двор”, казва тя през 2023 г. Аманпур отбелязва също, че

произходът ѝ е дал уникална гледна точка

“Благодарение на това как съм израснала – наполовина иранка, наполовина британка – имах огромната привилегия да виждам света от две много различни гледни точки. Винаги съм говорила за необходимостта да се преодоляват различията. Знам, че можем да живеем в свят, който не е напълно разделен на враждуващи племена.”

По време на войната в Босна Аманпур взема интервю от сръбския генерал Ратко Младич, наричан “касапина от Сребреница”, който бе изправен пред Международния съд в Хага, но наскоро бе погребан с военни почести в Сърбия. Заради емоционалния тон на репортажите ѝ от Сараево по време на обсадата на града критици поставят под въпрос професионалната ѝ обективност, твърдейки, че много от материалите ѝ симпатизират на босненските мюсюлмани. На това тя отговаря: “Има ситуации, спрямо които човек просто не може да бъде неутрален, защото да си неутрален, означава да бъдеш съучастник. Обективността не означава да се отнасяш към всички страни по един и същи начин. Тя означава да дадеш възможност на всяка от страните да бъде чута”.

Аманпур е последната, успяла да вземе интервю от йорданския крал Хюсеин преди смъртта му през 1999 г., и първата, интервюирала сина му – крал Абдула. Тя разговаря с иранския президент Мохамед Хатами след преизбирането му през 2001 г., както и с Махмуд Ахмадинеджад – скоро след избирането му на същия пост през 2005 г. През 2002 г. провежда напрегнато телефонно интервю на живо с Ясер Арафат, президент на Палестинската автономия, докато резиденцията му е под обсада от израелски войски.

Отново първа разговаря с британския премиер Тони Блеър, френския президент Жак Ширак и пакистанския президент Первез Мушараф след атентатите в Ню Йорк на 11 септември 2001 г. По време на краткото си пребиваване в Ей Би Си пък интервюира либийския лидер Муамар Кадафи през 2011 г. и сина му Сейф ал Ислам.

На първа линия е по време на опустошителното цунами след труса в Индонезия, което уби между 230 000 и 280 000 души в региона. Отразява и драматичните събития около смъртоносния ураган Катрина в САЩ. Колегите ѝ многократно са изразявали респекта си към нейната неустрашимост.

През 1998 г. Аманпур се омъжва за Джеймс Рубин - бивш зам.-секретар и бивш говорител на Държавния департамент по времето на президента Бил Клинтън. Когато е на 42 г., ражда единствения си син Джон Дариус Рубин. Развеждат се през 2018 г., но днес бившите съпрузи заедно водят подкаста Тhe Ex Files, който ще продължи и след напускането ѝ на Си Ен Ен.

През 2021 г. Аманпур заговори открито за поставената ѝ диагноза “рак на яйчниците”, за дългите месеци на химиотерапия и последвалите два рецидива. Тя нарича заболяването “невидимия убиец” и многократно е призовавала жените да не подценяват опасността.

