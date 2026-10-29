Кайли Дженър със сутиен за $ 50 млн., най-скъпия в историята на Victoria’s Secret

Сутиен за 50 млн. долара, покрит с хиляди диаманти, огромни крила, ефирно бельо и супермодели със зашеметяващи фигури - Victoria’s Secret отново превърна модното си ревю в спектакъл, в който дрехите са само част от историята. В Sony Pictures Studios в Кълвър Сити, край Лос Анджелис, марката представи колекция, вдъхновена от четирите сезона, събра на един подиум утвърдени ангели и нови лица и върна една от най-емблематичните си традиции - сутиена Fantasy Bra. СНИМКА: РОЙТЕРС

Най-голямата изненада беше Кайли Дженър. Риалити звездата дебютира на подиума на Victoria’s Secret, носеща именно Fantasy Bra, който е най-скъпият в историята на марката. До нея в различните части на шоуто дефилираха Джиджи и Бела Хадид, Адриана Лима, Алесандра Амброзио, Кандис Суейнпол, Ирина Шейк, Елза Хоск и още десетки модели. Музиката на Меган Ти Стелиън, Тейт Макрей, Меган Морони и групата KATSEYE допълни спектакъла. СНИМКА: РОЙТЕРС

Fantasy Bra е много повече от скъпо бельо. Това е специално създадено бижу, което Victoria’s Secret представя като кулминация на своите ревюта. В продължение на години марката избира една от най-популярните си манекенки, която да носи уникалния модел, изработен от скъпоценни камъни и благородни метали. През 2026 г. тази чест се падна на Кайли Дженър. Нейният Fantasy Bra е създаден в партньорство с ювелирната компания Jacob & Co. и е оценен на 50 млн. долара. Той е декориран с 4410 естествени диаманта, сред които изпъква жълт диамант 75,54 карата. Петнадесет майстори работят повече от 1000 часа по изработката на бижуто. Това не е обикновен сутиен, върху който са пришити няколко скъпоценни камъка. Конструкцията е изградена от злато и диаманти, без традиционната текстилна основа. Камъните са подредени в различни форми и шлифовки, така че да улавят светлината при всяко движение. Металните елементи следват извивките на тялото, а конструкцията трябва да позволява на бижуто да се движи заедно с жената, вместо да стои като твърда броня. СНИМКА: РОЙТЕРС

Традицията на Fantasy Bra започва през 1996 г., когато Клаудия Шифър представя първия модел, наречен Million Dollar Miracle Bra. Оценен е на 1 млн. долара и съдържа повече от 100 карата диаманти и други скъпоценни камъни. По-късно всяко ново издание се превръща в събитие само по себе си. През 1997 г. Тайра Банкс носи Diamond Dream Bra за 3 млн. долара. Година по-късно Даниела Пестова представя Dream Angel Fantasy Bra, оценен на 5 млн. долара. СНИМКА: РОЙТЕРС

През 1999 г. Хайди Клум дефилира с Millennium Bra за 10 млн. долара, украсен с диаманти и други скъпоценни камъни. Една от най-известните версии е Red Hot Fantasy Bra, носен от Жизел Бюндхен през 2000 г. и оценен на 15 млн. долара. Червените рубини, диамантите и златните елементи превръщат модела в едно от най-запомнящите се творения в историята на марката. През следващите години Хайди Клум и Каролина Куркова също носят впечатляващи версии, украсени с диаманти, рубини и изумруди. През 2014 г. традицията достига особено зрелищно издание - Адриана Лима и Алесандра Амброзио представят два Fantasy Bra, всеки оценен на 2 млн. долара. През 2018 г. Елза Хоск носи последния модел преди тазгодишното завръщане. Той е създаден с кристали Swarovski и е оценен на 1 млн. долара. СНИМКА: РОЙТЕРС

След осемгодишна пауза Fantasy Bra отново бе в центъра на шоуто. Изборът на Кайли Дженър показва и промяната в начина, по който марката привлича внимание. Докато преди честта обикновено е поверявана на утвърден ангел, сега тя е дадена на жена, която има собствена огромна публика в социалните мрежи и успешен козметичен бизнес. На първия ред я подкрепяха майка ѝ Крис Дженър и любимият ѝ мъж - Тимъти Шаламе.

За самото ревю творческият директор на шоуто Адам Селман избра необичайна за подобен спектакъл концепция - четирите сезона на годината. Вместо да представи колекцията като поредица от отделни комплекти бельо, той изгради визуален разказ, в който цветовете, перата, цветята, металните елементи и светлината създават различни настроения. СНИМКА: РОЙТЕРС

Пролетта бе представена като пробуждане на природата. Бела Хадид откри дефилето със зелен комплект, минипола в цвят лайм и крила, украсени с цветя и преплетени елементи, наподобяващи лози. Косата и гримът ѝ допълваха образа на същество от приказна градина. Вместо тежка конструкция на гърба ѝ растителните мотиви създаваха усещане за движение и лекота. Сестра ѝ Джиджи Хадид също се появи в цветната част на шоуто. Тя излезе на подиума в розов ансамбъл с ефектна пелерина, а след това дефилира с бяла минирокля с обемни крила. Двете сестри отдавна са сред най-разпознаваемите лица на модния подиум, но появата им заедно в едно шоу винаги привлича специално внимание.

Лятната част заложи на по-динамични визии и по-наситено сценично присъствие. Материите, цветовете и аксесоарите бяха подбрани така, че да отразяват светлината. Тейт Макрей бе сред най-запомнящите се участнички в тази част. Певицата се появи в червен комплект с корсет и мрежести елементи, високи обувки и ефирни крила и изпя парчетата Housewife, Dear God и Sports Car. Ревю с музикални изпълнения на живо е обичайна практика за Victoria’s Secret и през годините в дефилетата на бранда са се изявявали звезди като Риана, Тейлър Суифт и Бруно Марс. Музиката не е просто фон, а част от драматургията на шоуто, идеята е да задава темпото, да подчертава характера на отделните визии и да създава моменти, които активно да се разпространяват в социалните мрежи. СНИМКА: РОЙТЕРС

Есенните визии внесоха по-драматично настроение в шоуто. Цветовете бяха по-наситени, а декоративните елементи придаваха тежест на силуетите. Бельото бе представено като част от цялостен сценичен образ, в който пелерини, пера и блестящи детайли променят възприятието за тялото. Сред моделите, които се включиха в тази част, бяха Ирина Шейк, Кандис Суейнпол и Адриана Лима.

Темата за зимата бе показана в две части - първата бе по-мека и ефирна, с бели пера и елементи, напомнящи снежинки. Втората бе с по-студено излъчване, металически отблясъци и по-изразителни конструкции. Емблематичните крила напомняха на снежни кристали или бяха изработени от пера, които се разтварят зад гърба като огромни ветрила.

Между сезонните части бе включена и младежката линия на Victoria’s Secret - Pink. Тя е насочена към по-младата аудитория и се отличава с по-спортно и непринудено излъчване. Манекенките дефилираха с къси поли, корсети и бельо в ярки тонове. За представянето на тази колекция на сцената се качиха и момичетата от групата KATSEYE, а около тях дефилираха Габриела Моура, Юн Йон Бе, Куен Блекуел, Тринити Родман и Наталия Брайънт.

Pink има собствена история в рамките на голямото ревю. Линията се появява през 2002 г. и става част от модното шоу през 2006 г. С годините се превръща в място за изява на нови лица, които често по-късно преминават и към основната линия на Victoria’s Secret.

От доста време насам Victoria’s Secret се опитва да разшири представата за женската красота, която показва на подиума. Освен традиционните супермодели с много слаби фигури в шоуто участват и жени с по-пищни форми. Сред тях са Ашли Греъм, Палома Елсесер, Девин Гарсия и Прешъс Лий. Те са известни с работата си в модата, включително с кампании и ревюта, които поставят акцент върху по-широк диапазон от телесни форми. Присъствието им е важно за марката, която дълго време беше критикувана за строгия идеал за женско тяло, с който се асоциираше. СНИМКА: РОЙТЕРС

Това не означава, че традиционният образ на ангела е изчезнал. Сред най-очакваните участнички бяха Адриана Лима и Алесандра Амброзио. Лима излезе на подиума за 21-и път, а Амброзио - за 20-и. Двете са сред моделите, които най-силно се свързват със златната ера на шоуто и с времето, когато ангелските крила се превръщат в запазена марка на Victoria’s Secret. Кандис Суейнпол също се включи, а Елза Хоск отново дефилира след дълга пауза. Роузи Хънтингтън-Уайтли направи първата си поява на подиума на марката от 16 години. Джиджи и Бела Хадид пък продължават да бъдат сред лицата, които свързват различните поколения в модата. Наред с тях на подиума се появиха нови модели, сред които Соланж Омон, избрана след кастинг с хиляди кандидатки. Наталия Брайънт, дъщерята на баскетболната легенда Коби Брайънт, също дебютира в шоуто. Това съчетание на познати имена и нови лица е важно за концепцията на бранда. Старите ангели носят спомена за най-популярните години на ревюто, докато новото поколение привлича публика, която следи модата предимно през социалните мрежи.