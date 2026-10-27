Между Женева и Франкфурт D2 с Део пяха в София

Бандата е на европейско турне, а с концерта в столицата сложи край на националното

D2 прекъснаха за кратко европейското си турне, за да направят голям концерт в София. Събитието, за което билетите бяха отдавна разпродадени, се състоя в зала “Пиротска 5” и е част от националната обиколка на бандата “100 години TOUR”.

Концертът бе изключително емоционално изживяване за феновете на групата - любими парчета, поднесени по най-добрия начин, и енергия, която накара цялата публика да танцува и да пее от първите до последните акорди. А самият Дичо, който от две години отново е част от D2, призна, че еуфорията, която им дават феновете, ще ги държи будни дълго време. Всъщност нямаха и време за сън, защото още същата нощ летяха за Франкфурт, където снощи бе поредният им концерт от европейското турне.

Преди бандата на сцената в София излезе младият певец Филип Донков, който подгря присъстващите със световни хитове. Появата му съвсем не е случайна - създателят на D2 Митко Кърнев от години дава рамо на млади таланти. А към Филип бе направил специален жест - покани го да излиза преди бандата в няколко от концертите из страната.

А след това Дичо, Митко Кърнев, Александър Обретенов, Васил Вутев, Радостин Василев и Краси Тодоров показаха, че музиката им не може да остави нито един зрител безразличен. “Ледено момиче”, за която Дичо каза, че е дала старта на бандата, “Прости ми”, “Не мога да спра да те обичам”, “100 години” бяха само част от хитовете, които звучаха миналата вечер.

Както по време на цялото турне, и сега към тях се присъедини Део, за да изпълнят общите си хитове, които също бяха бурно аплодирани. Изпяха и най-новото си общо парче “Свобода”, което излезе през август. За него в интервю за “24 часа”, Кърнев, Део и Дичо разказаха, че всъщност музиката е написана още през 2014 г., но чак сега създават и текста.

Следващия месец - на 25 ноември, D2 ще имат още един концерт, включен в националната обиколка, който ще бъде в Русе. А тъй като интересът към събитието в София е бил огромен, но заради европейското турне бандата не е могла да направи второ в столицата, обеща това да се случи на 28 декември.