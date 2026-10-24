Кой е по-известен - Владимир Пенев или комисар Попов

Ще видим ли комисар Попов в “Под прикритие”? Този въпрос често задават зрителите, след като шестият сезон на сериала тръгна по БНТ. Има още време - ще се появи, отговаря им актьорът Владимир Пенев, който така пълнокръвно изигра персонажа, че и до днес, 15 г. след старта на сериала, свързват името му с него.

Но Пенев е много повече от комисар Попов. С десетките роли в театъра и киното, с опита си като служебен министър на културата и с големия си талант той е сред онези артисти, които са станали национално богатство.

Затова чакаме с нетърпение премиерата на новата му постановка “Дългият път на деня към нощта” на 1 декември и му желаем здраве и вдъхновение.

Честито!