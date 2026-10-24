Денят за размисъл е подаръкът за Илияна Йотова – време за Андрей и внука

През април, когато бе 35-ият рожден ден на “24 часа”, Илияна Йотова призна нещо лично - за нея щастието е да чуе “бабо” от внука си, “беше права” от съпруга си, но и когато непознат се обърне към нея само с “Илияна!”.

В събота, деня за размисъл преди вота, Илияна Йотова получава най-ценния подарък за личния си рожден ден - време със семейството. За работохолик като президента е нетипично да сложи на “пауза” задачите.

Съпругът ѝ - проф. Андрей Йотов, трябва да почерпи ЦИК за насрочената дата за изборите, защото най-сетне след месец “на колела” двамата ще говорят за всичко. Без политика!

А иначе докато Йотова обиколи страната в предизборната кампания, чу много пъти онова “Илияна!”, което я прави щастлива, но и спокойна, че си е свършила работата така, както тя умее.

От “24 часа” - здраве!