Крис от “Молец” и Поли Генова влизат в играта на предатели

Кристиян Макаров, по-известен като Крис от “Молец”, за първи път влиза в риалити предаване. Той ще е сред участниците във втория сезон на “Traitors: Игра на предатели”, който тръгва на 6 ноември по Би Ти Ви.

Макаров израства с музиката - от дете свири на различни инструменти и пее в хор. Заедно с Юлиян Славчев правят група “Молец” през 2020 г., а днес всяка тяхна песен е вече хит.

Още една музикална звезда ще се бори в играта на предатели. Това е Поли Генова, която два пъти представя България на “Евровизия” - през 2011 г. и през 2015 г. Сега вече е майка на две деца, развива своята кариера, а в предаването ще трябва да разпознава скритите намерения и да преценява кога откритостта е предимство и кога е по-добре да запази мълчание.

Сред участниците е и Кристина Костова - шампионка по скоростно нареждане на кубчето на Рубик, която има осем национални рекорда и десетки спечелени състезания.

