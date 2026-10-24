Боян Трайков: Ние с едни микрофони не можем да се справим, вие ни обвинявате, че сме организирали атентата срещу папата

Боян Трайков е роден на 31 март 1932 г. във Варна.

Той е син на Георги Трайков, дългогодишен лидер на БЗНС, министър на земеделието и председател на Президиума на Народното събрание (държавен глава) от 1964 до 1971 г.

Боян завършва журналистика в СУ “Св. Кл. Охридски”. Бил е редактор на многотиражка в Бяла Слатина и Раднево, кореспондент на “Народна младеж” в Пловдивско и Смолянско.

Един от основателите на в. “Поглед” през 1966 г. Кореспондент на радиото и телевизията в Париж и на БТА във Варшава. От 1973 до 1981 г. работи в БНР, след което оглавява БТА.

Уволнен от агенцията през 1990 г. През 1988 г. става председател на СБЖ. Скоропостижно сменя на поста дългогодишния й шеф Веселин Йосифов, наричан Весо Кучето. Женен, има един син.

Името на Боян Трайков е свързано най-вече с атантата срещу папа Йоан Павел Втори. За покушението срещу главата на Римокатолическата църква е обвинен Сергей Антонов, ръководител на бюрото на БГА “Балкан” в Рим. Антонов е арестуван, България започва борба за доказване на своята невинност.

Боян Трайков е първият човек, който научава новината

Дежурният от външна редакция на БТА му носи съобщението на Франс прес за арестуването на българин в Рим. Във второто съобщение вече е съобщено малкото му име - Сергей.

Трайков съобщава по телефон за това арестуване на ген. Васил Коцев, шеф на Първо главно управление на ДС - външното разузнаване.

Той знае имената на всичките си служители по света и веднага казва, че агент с такова име в Рим няма.

В това време дежурният донася поредната информация на Франс прес, в която вече е съобщено цялото име на арестувания - Сергей Антонов. И добавка: изглежда, че арестът е заради атентата срещу папата.

Покушението е извършено на 13 май 1981 г. на площад “Св. Петър" във Ватикана.

Ген. Коцев категорично повтаря, че няма такъв служител в Рим. Шефът на РУМНО (Разузнавателното управление на МНО) ген. Васил Зикулов казва същото.

Боян Трайков изчита всички информации и коментари по случая и се обажда лично на Тодор Живков. “Информирах го за най-важното и попитах какво да правим. И тогава той ми даде картбланш да действаме по темата от журналистическа и пропагандна гледна точка”, разказа приживе шефът на БТА. По време на пресконференция с подп. Жельо Василев, който се прибира от Рим в България малко преди ареста на Сергей Антонов Снимка: Архив

Веднага след арестуването на Антонов е създадена специална комисия начело с Петър Младенов, министър на външните работи. В нея влизат всички началници на спецслужбите. Трайков, по това време шеф на БТА, и тъй като всички новини и информации за атентата идват в агенцията, е кооптиран като говорител на комисията.

Преди години попитах Боян Трайков не е ли бил засечен турският “сив вълк” Али Агджа при престоя му в България.

“Не, не е бил засечен. - отговори Трайков - Агджа влиза в България, стои двайсетина дни и си тръгва. Но май нещо си е забравил и пак се връща. Обаче и двете му влизания са били проспани от спецслужбите ни. Заради това става голям скандал в комисията, има наказани и уволнени служители.

Боян Трайков получава нареждането да води всички конференции по случая “Антонов” - и в София, и в Рим. Малко преди да започне една от пресконференциите с участие и на много чуждестранни кореспонденти, се оказва, че микрофоните в залата не работят.

И Трайков подхвърля: “Колеги, виждате, че ние едни микрофони не можем да оправим, а вие ни обвинявате, че сме организирали атентата срещу папата...” Всички избухват в смях.

Според Боян Трайков Сергей Антонов е бил избран за “жертвен агнец”, защото “бил малко слабохарактерен”.

Тогава се развеждал с жена си, бил доста потиснат. Италианските спуцслужби са имали тази информация и са разчитали, че лесно ще го пречупят и той ще им пее по гайдата. Но впоследствие Сергей се оказва костелив орех с мълчанието си.

А целта на занятието била супер проста.

Трябвало да бъдат ударени СССР и КГБ

И тъй като Агджа е минал през България, това се използва като повод да бъде употребена нашата страна за този удар - като най-верен сателит на Съветския съюз.

Американската журналистка Клеър Стърлинг е една от най-активните участници в “Случая “Антонов”. Тя става известна с книгата си “Времето на убийците”, в която обвиняваше България за атентата срещу папата.

По време на една от пресконференциите в Рим Боян Трайков я вижда в дъното на залата. “Посочих я и помолих колегите да я питат, кой е поръчителят на нейните статии срещу България. Всички в залата скочиха и започнаха да викат “Ууу”. Стърлинг напусна залата”, разказа българският журналист.

Дали обаче виковете срещу американката са били от кореспондентите на социалистическите страни, или и западните им колеги едва ли са дюдюкали, изразих своите съмнения.

Трайков мисли дълго и каза, че много му е трудно след толкова години да каже кои точно са викали срещу американката. “Но имаше една такава много спонтанна реакция на колегите”, допълни бившият шеф на БТА. В разговор с журналиста и дисидент Владимир Костов Снимка: Архив

Следствието, към което Сергей Антонов е привлечен, продължава 2 години и 6 месеца. Процесът започва през май 1985 г. и завършва през март 1986 г. На него Сергей Антонов отрича да е познавал Агджа и да е участвал в предполагаемия заговор. Освободен е с много йезуитска формулировка:

“Поради липса на достатъчно доказателства!”

Тоест имаме някакви доказателства за участие на българина. Оставена е вратичка за подновяване на процеса във всеки удобен момент.

Но “българска следа” в покушението срещу папата така и не беше намерена. Дългоочакваното признание, че Сергей Антонов няма никаква вина и че цялата “българска следа” е инсинуация, е произнесено категорично от устата на понтифика цели 20 години по-късно в София.

Това е първият знак, който Светият отец дава през май 2002 г. при посещението си в българската столица, когато стана ясно, че всъщност самият той никога не е вярвал в тази хипотеза.

На 1 август 2007 г. Сергей Антонов е намерен мъртъв в дома си на ул. “Сердика” в София от дъщеря му Ани. По тялото не е имало следи от насилие. Смъртта е настъпила няколко дни по-рано.

Боян Трайков го надживя със 7 години. Шефът на БТА, който се бореше да защити неговата невинност, почина след кратко боледуване на 16 октомври 2014 г.