Боян Трайков: Ние с едни микрофони не можем да се справим, вие ни обвинявате, че сме организирали атентата срещу папата

Боян Трайков е роден на 31 март 1932 г. във Варна.
Той е син на Георги Трайков, дългогодишен лидер на БЗНС, министър на земеделието и председател на Президиума на Народното събрание (държавен глава) от 1964 до 1971 г.
Боян завършва журналистика в СУ “Св. Кл. Охридски”. Бил е редактор на многотиражка в Бяла Слатина и Раднево, кореспондент на “Народна младеж” в Пловдивско и Смолянско.
Един от основателите на в. “Поглед” през 1966 г. Кореспондент на радиото и телевизията в Париж и на БТА във Варшава. От 1973 до 1981 г. работи в БНР, след което оглавява БТА.
Уволнен от агенцията през 1990 г. През 1988 г. става председател на СБЖ. Скоропостижно сменя на поста дългогодишния й шеф Веселин Йосифов, наричан Весо Кучето. Женен, има един син.
Името на Боян Трайков е свързано най-вече с атантата срещу папа Йоан Павел Втори. За покушението срещу главата на Римокатолическата църква е обвинен Сергей Антонов, ръководител на бюрото на БГА “Балкан” в Рим. Антонов е арестуван, България започва борба за доказване на своята невинност.
Боян Трайков е първият човек, който научава новината
Дежурният от външна редакция на БТА му носи съобщението на Франс прес за арестуването на българин в Рим. Във второто съобщение вече е съобщено малкото му име - Сергей.
Трайков съобщава по телефон за това арестуване на ген. Васил Коцев, шеф на Първо главно управление на ДС - външното разузнаване.
Той знае имената на всичките си служители по света и веднага казва, че агент с такова име в Рим няма.
В това време дежурният донася поредната информация на Франс прес, в която вече е съобщено цялото име на арестувания - Сергей Антонов. И добавка: изглежда, че арестът е заради атентата срещу папата.
Покушението е извършено на 13 май 1981 г. на площад “Св. Петър" във Ватикана.
Ген. Коцев категорично повтаря, че няма такъв служител в Рим. Шефът на РУМНО (Разузнавателното управление на МНО) ген. Васил Зикулов казва същото.
Боян Трайков изчита всички информации и коментари по случая и се обажда лично на Тодор Живков. “Информирах го за най-важното и попитах какво да правим. И тогава той ми даде картбланш да действаме по темата от журналистическа и пропагандна гледна точка”, разказа приживе шефът на БТА.
Веднага след арестуването на Антонов е създадена специална комисия начело с Петър Младенов, министър на външните работи. В нея влизат всички началници на спецслужбите. Трайков, по това време шеф на БТА, и тъй като всички новини и информации за атентата идват в агенцията, е кооптиран като говорител на комисията.
Преди години попитах Боян Трайков не е ли бил засечен турският “сив вълк” Али Агджа при престоя му в България.
“Не, не е бил засечен. - отговори Трайков - Агджа влиза в България, стои двайсетина дни и си тръгва. Но май нещо си е забравил и пак се връща. Обаче и двете му влизания са били проспани от спецслужбите ни. Заради това става голям скандал в комисията, има наказани и уволнени служители.
Боян Трайков получава нареждането да води всички конференции по случая “Антонов” - и в София, и в Рим. Малко преди да започне една от пресконференциите с участие и на много чуждестранни кореспонденти, се оказва, че микрофоните в залата не работят.
И Трайков подхвърля: “Колеги, виждате, че ние едни микрофони не можем да оправим, а вие ни обвинявате, че сме организирали атентата срещу папата...” Всички избухват в смях.
Според Боян Трайков Сергей Антонов е бил избран за “жертвен агнец”, защото “бил малко слабохарактерен”.
Тогава се развеждал с жена си, бил доста потиснат. Италианските спуцслужби са имали тази информация и са разчитали, че лесно ще го пречупят и той ще им пее по гайдата. Но впоследствие Сергей се оказва костелив орех с мълчанието си.
А целта на занятието била супер проста.
Трябвало да бъдат ударени СССР и КГБ
И тъй като Агджа е минал през България, това се използва като повод да бъде употребена нашата страна за този удар - като най-верен сателит на Съветския съюз.
Американската журналистка Клеър Стърлинг е една от най-активните участници в “Случая “Антонов”. Тя става известна с книгата си “Времето на убийците”, в която обвиняваше България за атентата срещу папата.
По време на една от пресконференциите в Рим Боян Трайков я вижда в дъното на залата. “Посочих я и помолих колегите да я питат, кой е поръчителят на нейните статии срещу България. Всички в залата скочиха и започнаха да викат “Ууу”. Стърлинг напусна залата”, разказа българският журналист.
Дали обаче виковете срещу американката са били от кореспондентите на социалистическите страни, или и западните им колеги едва ли са дюдюкали, изразих своите съмнения.
Трайков мисли дълго и каза, че много му е трудно след толкова години да каже кои точно са викали срещу американката. “Но имаше една такава много спонтанна реакция на колегите”, допълни бившият шеф на БТА.
Следствието, към което Сергей Антонов е привлечен, продължава 2 години и 6 месеца. Процесът започва през май 1985 г. и завършва през март 1986 г. На него Сергей Антонов отрича да е познавал Агджа и да е участвал в предполагаемия заговор. Освободен е с много йезуитска формулировка:
“Поради липса на достатъчно доказателства!”
Тоест имаме някакви доказателства за участие на българина. Оставена е вратичка за подновяване на процеса във всеки удобен момент.
Но “българска следа” в покушението срещу папата така и не беше намерена. Дългоочакваното признание, че Сергей Антонов няма никаква вина и че цялата “българска следа” е инсинуация, е произнесено категорично от устата на понтифика цели 20 години по-късно в София.
Това е първият знак, който Светият отец дава през май 2002 г. при посещението си в българската столица, когато стана ясно, че всъщност самият той никога не е вярвал в тази хипотеза.
На 1 август 2007 г. Сергей Антонов е намерен мъртъв в дома си на ул. “Сердика” в София от дъщеря му Ани. По тялото не е имало следи от насилие. Смъртта е настъпила няколко дни по-рано.
Боян Трайков го надживя със 7 години. Шефът на БТА, който се бореше да защити неговата невинност, почина след кратко боледуване на 16 октомври 2014 г.