Константин Станчев избра България пред Ирландия, а на 28 г. е най-добър млад актьор в Ниш

От малък играе в театъра, режисирали са го Явор Гърдев и Стоян Радев, а сега и Ивица Булян

Константин Станчев в ролята на Пуба Фабрицио предлага енергично и прецизно изпълнение, превръщайки привидно второстепенна фигура в поразително въплъщение на общество, основано на лицемерие и личен интерес.

Така журито на престижния международен фестивал “Театър на кръстопът” в Ниш описва актьорската игра на 28-годишния Константин Станчев в спектакъла “Глембаеви”. Впечатлено от изпълнението му, го отличи с наградата “Най-добър млад актьор”.

Не само талант, но и същия хъс и отдаденост към актьорската професия е наследил Константин от майка си Койна Русева. Качествата му не остават незабелязани не само от публиката, която вече го гледа на сцената на Народния театър, а и от професионалистите извън България.

“Това е първата награда, която печеля.

За млад артист такова

отличие е много мотивиращо

и усещането, че работата ти е оценена от друга държава извън България, на международен фестивал, е особено приятно. За мен е огромна чест”, разказва актьорът пред “24 часа”.

Представлението, в което играе Константин, е продукция на Народния театър “Иван Вазов”. То пожъна голям успех на фестивала, като донесе общо три награди за българската трупа, включително приза за най-добра женска роля на Теодора Духовникова.

Спектакълът е по текст на класика на хърватската литература Мирослав Кърлежа и се радва на огромен успех под режисурата на световноизвестния Ивица Булян. На сцената Константин си партнира с Деян Донков, Теодора Духовникова, Ана Пападопулу, Пламен Димов, Дарин Ангелов, Веселин Мезеклиев и др.

“Искам да благодаря както на нашия режисьор Ивица Булян, така и на директора на Народния театър Васил Василев, че ми даде възможността да участвам в този спектакъл с такъв страхотен екип”, казва младият актьор.

Сюжетът на пиесата се развива в рамките на една-единствена нощ в дома на богатия банкер Игнят Глембай. Историята проследява пълния морален, финансов и психологически крах на една от най-влиятелните загребски буржоазни фамилии. Константин влиза в образа на Пуба Фабрици-Глембай - адвоката на семейството. Макар ролята му да не е главна, той има нелеката задача да защитава Глембаеви от всичко, което вършат.

“За мен е много интересен конфликтът в този персонаж. От една страна, действията на Глембаеви много затрудняват работата му, но от друга страна, той иска да ги защити и впечатли. И е готов на това на всяка цена”, разказва Константин. Признава, че му отнема време да придобие увереност, да опознае персонажа си и да разбере начина му на мислене. Константин Станчев в сцена от спектакъла “Глембаеви” СНИМКА: СТЕФАН ЗДРАВЕСКИ

Професионалната му среща му с хърватския режисьор Ивица Булян е много интересна. Описва го като човек със страхотно чувство за хумор, който работи с невероятна лекота и спокойствие. Въпреки краткото време за репетиции, Булян нито веднъж не показва притеснение или напрежение, дори напротив.

“Той не подхождаше към изграждането на образите и техните взаимоотношенията по стандартния начин. Започнахме работа на маса и върху персонажите през психоанализата, след което продължихме с много практически упражнения. Не сме изграждали конкретен мизансцен. Едва към края, когато вече се качихме на голяма сцена, започнахме да мислим за това кой къде ще бъде разположен. И дори до днес този мизансцен не е задължителен, стига всички да сме видими и да не говорим с гръб към публиката”, разказва Константин.

Режисьорът иска отношенията на героите да

бъдат автентични, по-сурови, примитивни

и актьорите да се водят повече от инстинктите си, а не просто да изиграят персонажи от определена историческа епоха. За целта Булян включва много физически упражнения по време на репетициите - игри, които да освободят актьорите от собствените им навици, маниери, както и от начина им на мислене.

Такъв тип задачи за актьорите не са му чужди. В Национална академия за драматично изкуство “Лир” в Ирландия, където Константин учи, правят сходен тип упражнения.

“Докато произнасяш текста, можеш леко да упражняваш физическо напрежение върху партньора си, докато има резистентност, за да започнеш да мислиш през тялото си. Така думите и действията започват да съществуват заедно, а не отделно”, обяснява Константин.

Може отдалеч да изглежда, че пътят му в актьорската професия е предопределен - все пак е син на една от най-популярните актриси у нас и играе в театъра още от дете, но той самият по-късно е осъзнал, че наистина иска да бъде актьор. Когато е в гимназията, има период, в който се колебае дали ще избере точно тази професия. Въпреки че търси дали има и други неща, които го привличат, винаги се връща към актьорството.

“Помня часовете по литература, когато изучавахме пиеси. Тези текстове силно ме увличаха и ме ангажираха. Искаше ми се да ги играя”, спомня си младият актьор.

Благодарение и на преподавателите си осъзнава, че това е работата, с която иска да се занимава. Семейството и приятелите му го подкрепят. Още когато е малък, майка му забелязва, че актьорството не му е просто хоби, а го ангажира и той има нуждата да се изразява по този начин.

“Семейството ми виждаше, че интересът ми не е просто моментно увлечение, а нещо, което действително ме вълнува. Когато съм в процес, се чувствам най-удовлетворен. Зарежда ме”, казва актьорът.

Съвсем малък стъпва за първи път в Народния театър. Играе в спектакъла на Камерна сцена “Снегирьов” на режисьора Стоян Радев. Тогава си партнира с Цветан Алексиев, Камен Донев, Карла Рахал и Ани Пападопулу, с която години по-късно театърът отново събира заедно на една сцена - тя също играе в “Глембаеви”.

След това участва в “Хамлет”, където играе духа на бащата на Хамлет. Решението е на режисьора Явор Гърдев, който съвсем нестандартно избира духът да бъде представен от дете. А аргументът му е - никой не знае как изглежда един дух и в каква форма може да се появи. “Предполагам е било интересно съчетание между текста и присъствието на дете на сцената”, спомня си Константин.

Тогава за първи път усеща мащаба на Народния театър, сблъсква се с голям актьорски състав и огромен екип. Когато стъпва на Голямата сцена, осъзнава отговорността на актьорската професия.

“Хубавото беше, че тогава бях дете и не възприемах всичко толкова сериозно. Разбира се, притеснявах се, но мозъкът ми работеше по друг начин. Не усещах същия залог, който бих усетил днес. Просто ми беше забавно, интересно и приятно”, разказва Константин.

След гимназията заминава за Ирландия, където прекарва подготвителен курс. Когато кандидатства за бакалавърската програма, попада в списъка на чакащите и затова се връща в България. Приет е в НАТФИЗ в класа на проф. Здравко Митков, където учи една година. След това отново кандидатства и успешно отново заминава за Ирландия. Но в края на 2024-а година решава да се заяви и в България, вече като завършил артист. “Помня, че като дете, по-възрастните ми казваха: “Ти сигурно ще станеш актьор”. Тогава обаче не ми допадаше мисълта, че някой друг сякаш решава вместо мен какъв ще бъда. Казвах си, че може би пък няма да искам да се занимавам с това и че не се знае как ще мисля, като порасна”, казва Константин. Но именно тази професия усеща като своето призвание.