Никола Цолов отряза лъвската грива, с къса коса ще лети към Формула 1 (Видео)

Българската звезда в световния автомобилен спорт Никола Цолов изненада фризьора си с желание - за първи път от 6 години да се види с къса коса. И Българския лъв отряза лъвската си грива. Но дори в този детайл се крие мисъл за всекидневието му на пистата по пътя към мечтания лъвски скок до историческото постижение - първи българин във Формула 1.

Никола седна на стола на фризьора си с настроение - след музикални забавления и шеги за гангстерски стил с очила стане време за "новината". А Костадин Колев-Коко подаде топката на самия Цолов да обясни решението си във видео, за да не събере после хейтът той, че е отрязал гривата на Българския лъв.



"Така ми е много готино и наистина ще ми липсва, но реших, че с натоварения график - тренировките, състезанията, ще ми е много по-лесно, ако имам къса коса. Не съм имал къса коса от 6 години", разказа 19-годишният Никола Цолов.

Преди да се види с къса коса обаче трябваше да отговори и на най-важния въпрос на фризьора си: "Влизаме ли във Формула 1?"

"Толкова и аз знам", вдигна ръце Никола, показвайки неведението си. "Не знам, нямям никаква идея, но натам вървят нещата. Аз за това се подготвям. Последните месеци са много яки, защото повечето от времето си прекарвам в подготовката за Формула 1, за стъпките, които предстоят. Отборът ми обръща много внимание, за да ме подготвя. Чакаме момента, в който това наистина да се случи. И се надявам да е много скоро", каза още Цолов.

Към момента е ясно, че ще леги към своята мечта с къса коса.