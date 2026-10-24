Бащата на Меган Маркъл е разследван за изнасилване на деца и притежание на материали с педофилско съдържание

Снимка, за която се твърди, че показва бащата на Меган Маркъл да прави секс с момиче, което изглежда непълнолетно, е сред колекцията от обезпокоителни изображения, предадени на филипинските власти, които разследват обвинения в злоупотреба с деца срещу него.

Твърденията за неговите посегателства се появиха, след като херцогинята на Съсекс разкри, че е била предупредена за тревожни и обезпокоителни обвинения относно баща си през 2018 г., малко след като се омъжила за принц Хари.

Меган заяви, че полицията ѝ е дала писмо, съдържащо сексуалните обвинения срещу баща ѝ, което е подтикнало решението ѝ да го държи далеч от семейството си.

Междувременно нейният полубрат Томас Маркъл-младши (на 60 г.) е предал на полицията четири големи кашона с материали от бившия дом на баща си в Себу Сити, Филипините.

Според британския вестник "Сън" въпросната колекция съдържа стар 35-милиметров фотографски негатив, показващ брадат мъж, за когото се смята, че е възможно да е Маркъл-старши (сега на 82 г.), на легло с азиатско момиче, докато друго изображение показва същия мъж частично закрит от ръката на момичето.

Маркъл-младши прекара над девет часа в официално предаване на материалите, за които той твърди, че съдържат стотици, ако не и хиляди порнографски изображения. Маркъл-старши досега категорично отрича обвиненията и все още предстои да коментира най-новите разкрития.

В петък Скотланд Ярд се опита трескаво да открие писмото, което преди осем години е информирало херцогинята на Съсекс за обвиненията в злоупотреба с деца срещу баща ѝ.

Шокиращото изявление на Меган относно неговото тревожно и обезпокоително съдържание влезе във водещите новини по целия свят в петък.

Тя заяви, че това е била причината да откаже да допусне Томас Маркъл в живота си - за да защити принц Арчи (на седем години) и принцеса Лилибет (на пет години) от опасност.

От британската Столична полиция заявиха, че служителите се опитват да открият писмото, получено през 2018 г., докато източници подчертаха, че институцията никога не е разследвала Маркъл-старши.

В петък семейство Съсекс съобщиха, че все още пазят копие и са предложили да го споделят с полицията, ако служителите не успеят да го открият.

Гръмкото изявление на Меган дойде малко след като бе разкрито, че баща ѝ е разследван във Филипините за това, че събира и съхранява изображения със сексуално малтретиране на деца.

Принц Хари и Меган Маркъл

Тя говори за своя дълбок потрес от обвиненията, които по думите ѝ са били по-отвратителни, отколкото човек изобщо може да си представи.

"Мислите ми са с всички деца, които може да са пострадали", заяви херцогинята.

Меган Маркъл каза, че се надява сега вече да бъде разбрано, че решението ѝ да прекъсне отношенията с баща си и изборът ѝ да не му позволява да има контакт с нейните деца, е бил само по една причина, а именно, за да ги защити.

Мистерията около престъпната дейност на Маркъл-старши се задълбочи, когато източници от британската Столичната полиция разкриха, че институцията не е провеждала никакво разследване срещу него - нито през 2018 г., нито след това, и че служителите се опитват да проследят писмото, споменато от дъщеря му.

"Запознати сме с медийните публикации, че служители от Командването за кралска и специализирана охрана към Столичната полиция са били намесени в предаването на определено писмо през 2018 г. Провеждаме вътрешна проверка в опит да потвърдим това", заяви говорител на ведомството.

Изявлението на Меган не уточнява кога точно през 2018 г. писмото е било изпратено на полицията или кога впоследствие е било споделено с нея. Тя се омъжи за принц Хари през май същата година. Други неуточнени въпроси включват кой е изпратил писмото до Скотланд Ярд, кой е уверил херцогинята, че по него се води разследване, и коя полицейска служба е разследвала баща ѝ, ако това не е била британската Столичната полиция?

Нейният полубрат Томас Маркъл-младши каза пред полицията във Филипините, че е открил ужасяващи снимки на голи деца в кашони с вещи, принадлежащи на баща му, който от своя страна нарече твърденията болни лъжи, измислени от Маркъл-младши с цел да получи пари.

Освен това той е видял папка на компютъра на баща си със стотици обезпокоителни изображения и видеа с момичета под 12-годишна възраст, участващи в сексуални действия, и стари книги, които се оказали пълни със снимки на голи малки момичета.

Той заяви, че е бил потресен и нямал друг избор, освен да докладва баща си, като първо се свързал с ФБР в Америка и с Националния център за липсващи и експлоатирани деца на САЩ. Тази седмица Маркъл-младши занесе материалите на полицията във филипинския град Себу, придружен от журналисти от в. "Сън".

Срещу Маркъл-старши в момента се води разследване от специализиран отдел за борба със сексуалното малтретиране на деца в Себу, като ФБР също има готовност да се присъедини към разследването, тъй като той в момента живее в САЩ, в център за грижи и рехабилитация във Флорида.

"Сега хората може би най-накрая ще разберат защо тя няма нищо общо с баща си от 2018 г. насам", заяви близък приятел на Меган Маркал пред в. "Сън".

В петък Маркъл-старши заяви пред британския в. "Дейли мейл", че обвиненията срещу него са болни лъжи.

"Шокиран съм, наранен съм и съм изключително разстроен, че синът ми отправя тези обвинения срещу мен. Никога не бих могъл да направя това, в което ме обвиняват", заяви той.

"Това е най-ужасното нещо, в което някой би могъл да ме обвини. Това са пълни глупости. Просто куп лъжи. Гнусно е. Нямам представа защо Том се опитва да ме съсипе с тези лъжи", добави бащата на херцогинята на Съсекс.