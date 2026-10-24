ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

1 стотна реши ските в Зьолден

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23798038 www.24chasa.bg

Александра Сърчаджиева и Ненчо Балабанов влизат в ролите на Урсула фон дер Лайен и Доналд Тръмп в "Пътуване до Марс"

Ваньо Стоилов

[email protected]

1076
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Драматично-куклен театър „Константин Величков" - Пазарджик

Постановката на Драматично-кукления театър "Константин Величков" в Пазарджик гостува в Търговище на 28 октомври

Александра Сърчаджиева и Ненчо Балабанов се превъплъщават в Урсула фон дер Лайен и Доналд Тръмп в комедията "Пътуване до Марс" от Иво Сиромахов. Спектакълът на Драматично-куклления  театър "Константин Величков" в Пазарджик.гостува на сцената на Драматичния театър в Търговище на 28 октомври от 19:00 часа, съобщиха от театъра.

В центъра на сюжета е космическа експедиция, организирана от Илон Мъск, който кани на борда на кораб за полет до Марс влиятелни политически фигури и популярна българска инфлуенсърка. В ролята на Мъск е Тихомир Благоев, Тодор Танчев играе Владимир Путин, Румен Вангелов е Си Дзинпин, а Стиляна Маркова влиза в образа на Златка.

Пътуването към Червената планета е белязано от сблъсъци между героите и поредица от изпитания. След пристигането им ги очаква среща с Извънземния, в чиято роля е Гроздан Даскалов.

Режисьор на постановката е Златомир Молдовански, сценографията е на Даниела Николчова, а музиката е на Сибин Златарев. В творческия екип са още криейтивът Дерек Захариев и хореографът Вера Молова. 

Спектакълът е с продължителност 90 минути и е предназначен за зрители над 16 години, допълват от театърат.

Снимка: Драматично-куклен театър „Константин Величков" - Пазарджик

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Властелините на дроновете в Българската армия (Видео)