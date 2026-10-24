Александра Сърчаджиева и Ненчо Балабанов влизат в ролите на Урсула фон дер Лайен и Доналд Тръмп в "Пътуване до Марс"

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Постановката на Драматично-кукления театър "Константин Величков" в Пазарджик гостува в Търговище на 28 октомври

Александра Сърчаджиева и Ненчо Балабанов се превъплъщават в Урсула фон дер Лайен и Доналд Тръмп в комедията "Пътуване до Марс" от Иво Сиромахов. Спектакълът на Драматично-куклления театър "Константин Величков" в Пазарджик.гостува на сцената на Драматичния театър в Търговище на 28 октомври от 19:00 часа, съобщиха от театъра.

В центъра на сюжета е космическа експедиция, организирана от Илон Мъск, който кани на борда на кораб за полет до Марс влиятелни политически фигури и популярна българска инфлуенсърка. В ролята на Мъск е Тихомир Благоев, Тодор Танчев играе Владимир Путин, Румен Вангелов е Си Дзинпин, а Стиляна Маркова влиза в образа на Златка.

Пътуването към Червената планета е белязано от сблъсъци между героите и поредица от изпитания. След пристигането им ги очаква среща с Извънземния, в чиято роля е Гроздан Даскалов.

Режисьор на постановката е Златомир Молдовански, сценографията е на Даниела Николчова, а музиката е на Сибин Златарев. В творческия екип са още криейтивът Дерек Захариев и хореографът Вера Молова.

Спектакълът е с продължителност 90 минути и е предназначен за зрители над 16 години, допълват от театърат.