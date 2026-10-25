Армения спечели детската „Евровизия", Дара изпълни „Бангаранга" на сцената в Малта

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Армения спечели 24-ото издание на детския песенен конкурс „Евровизия", проведен на 24 октомври в Малта, съобщиха организаторите. Победителка стана 13-годишната Наре с песента "Boo!", която събра 202 точки.

В музикалната програма се включи и българската певица Дара (DARA), победителка в тазгодишното издание на „Евровизия" за възрастни. Тя изпълни победната си песен "Bangaranga" по време на паузата в конкурсната програма. На сцената излезе и миналогодишната победителка в детския конкурс – французойката Лу Дельоз, която представи песента Ce Monde.

За Армения това е трета победа в детската „Евровизия" след успехите през 2010 и 2021 г. Наре е от Ереван и е участвала четири пъти в националната селекция, преди да получи възможността да представи страната си на международната сцена.

Второто място зае 10-годишният Лукас Паулано от Испания с песента Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero), за която получи 184 точки. Трети се класира 12-годишният Алек от Франция с Comment Tu Vas? и 165 точки.

В конкурса участваха 48 млади изпълнители на възраст между 9 и 14 години от 16 държави. Шоуто се състоя пред около 4000 зрители в Малтийския център за панаири и конгреси, а милиони хора го проследиха по телевизията и онлайн, предава БТА.

Победителят беше определен чрез гласуване на националните журита и онлайн вот на зрителите, като двата компонента имаха равна тежест от по 50% в крайния резултат.

Водещи на шоуто бяха певиците Гая Каучи и Дестини, които са бивши победителки в детската „Евровизия", и телевизионният водещ Кийн Кутаджар. Конкурсът се проведе в град Та' Кали, а Малта беше домакин за трети път.