Виртуална певица от китайска AI група обяви, че е „бременна" и напуска временно състава

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Виртуална певица от китайската поп група Babyqueen, създадена с помощта на изкуствен интелект, обяви, че временно се оттегля от състава, тъй като е „бременна". За случая съобщава британският вестник „Дейли мейл".

Новината предизвика объркване сред феновете на групата, някои от които не знаели, че изпълнителките са измислени образи, генерирани с изкуствен интелект.

В публикация в социалните мрежи виртуалната певица Мити съобщила, че е разбрала за „бременността" си и след разговор с останалите членове на групата и ръководството е решила да си вземе почивка, предава БТА.

„Това никак не беше лесно решение, особено за колегите и екипа, които се подготвяха за завръщането ни. Искрено съжалявам", се посочва в съобщението.

Според публикацията Babyqueen е създадена от малък екип китайски почитатели на кейпоп музиката. По-късно авторите на проекта признали, че историята с бременността е измислена, за да извадят Мити от състава. Причината била, че поддържането на онлайн образите на четирите виртуални изпълнителки се оказало прекалено трудоемко. Освен това „бременността" на Мити предизвикала значителен рекламен ефект, допълват създателите.

Случаят е пореден пример за навлизането на персонажи, генерирани с изкуствен интелект, в развлекателната индустрия и рекламата в Азия.

В Китай виртуални герои от популярни интернет сериали вече се използват в рекламни кампании. Сред тях е 20-годишният измислен персонаж Фан Тайчжъ от интернет сериала *Laid-Off Girl*, който рекламира контактни лещи.

Друг виртуален герой, известен като Сяохай, предизвикал противоречиви реакции, след като бил включен в реклами, разказващи истории за младеж в затруднено положение. Според съобщения на китайската полиция някои възрастни жени дори се опитали да пътуват до предполагаемия му роден град, за да му помогнат, без да осъзнават, че той не съществува.