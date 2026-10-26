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За заклетия оптимист проф. Николай Вълканов бъдещето е работа, която започва от днес

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Проф. инж. Николай Вълканов Снимка: Архив

За бъдещето трябва да се мисли отсега, това е работа, която започва днес, е основният принцип в живота на проф. дтн инж. Николай Вълканов.

Винаги работи на високи обороти - и като председател на Съвета на директорите на “Минстрой Холдинг”, и като почетен лидер на Минно-геоложката камара и зам.-председател на Управителния съвет на КРИБ.

Има визия за десетилетия напред за суровините, от които ще се нуждае икономиката, и знае как тя ще се превърне в реалност. Проф. Вълканов настоява България да определи собствен списък на стратегически суровини и да създаде условия за разработването на нови находища.

Знае, че нито една икономика не може да се развива, ако няма образовани хора. Затова е и най-верният партньор на “24 часа” в проекта за университетските оскари. Всяка година лично осигурява 20 студентски стипендии и стаж в минния сектор.

“24 часа” му пожелава за рождения му ден днес здраве, енергия и щастливи дни със семейството!

Проф. инж. Николай Вълканов

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