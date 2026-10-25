Милошев и Пепи на Копитото - кой как се промени след един филм

Преди 3 години пак са на същото място, но за да снимат сериала “Всичко за сина ми”

През есента на 2023 г. тук, на това място, имахме сцена от “Всичко за сина ми”, където в главната роля беше синът ми Петър. Виждате, за три години времето доста го е променило. А ние днес сме тук заради пътеката на Боян Петров (алпиниста - б.р.) - една друга емоционална среща в живота ми.

Това разказва министър Евтим Милошев в кратко видео във фейсбук, докато е със сина си Петър на Копитото навръх деня за размисъл преди президентските избори вчера. Затова и завършва с призив: Времето ни променя, но стойностите остават. Бъдете с хората, които обичате, обичайте и планината. Бъдете активни и гласувайте утре!

Към поста си министърът на културата написа още: Местата са същите, но се усещат различно. Петър Милошев в кадър от сериала "Всичко за сина ми"

Препратката му е към онова време преди 3 години, когато снима сериала си. “Всичко за сина ми” разказва историята на разделено семейство, в което жената заминава на гурбет в Италия и изоставя мъжа си и детето си.

Главен сценарист е актрисата Христина Апостолова - жената на Милошев, която влиза в главната роля, а синът им Петър е нейно дете и във филма. Впрочем преди това той влезе като Пепи и в медицинската поредица “Откраднат живот”.

Изоставеният баща е изигран от Димитър Рачков - първия мъж в живота ѝ, от когото е и първият ѝ син Димитър. Продуцира ги Милошев, а сериалът в момента се излъчва повторно по БНТ всяка събота.