Плюшено пони събра Дара и 13-годишната Наре от Армения - две звезди от "Евровизия"

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“Две звезди, един специален момент!” Този надпис допълва забавна снимка, на която Дара е върху плюшено пони заедно с най-новата звезда - 13-годишната арменка Наре, току-що спечелила детската “Евровизия” в Малта.

“Красив момент между Наре и Дара след победата на Армения”, пише още в публикацията във фейсбук страницата, направена специално за домакинството на Малта.

Българската певица, победила в голямата “Евровизия” през май във Виена, бе специален гост на конкурса, където изпълни своята “Бангаранга”.

Армения спечели 24-ото издание на детския песенен конкурс, който се състоя на 24 октомври. Победителка стана 13-годишната Наре с песента Boo!, която събра 202 точки.

За Армения това е трета победа в детската “Евровизия” след успехите през 2010 и 2021 г. Наре е от Ереван и е участвала четири пъти в националната селекция, преди да получи възможността да представи страната си на международната сцена.

