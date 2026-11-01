ТЕСТ: Зависими ли сте от телефона?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Кое е първото нещо, което правите, когато се събудите?

а) Ставам, оправям се и чак тогава си поглеждам телефона.

б) Проверявам колко е часът и дали имам важни съобщения.

в) Веднага отварям социалните мрежи. Задължително трябва да проверя какво се случва.

2. Колко често проверявате телефона си без конкретна причина?

а) Рядко. Обикновено го използвам само когато ми трябва.

б) От време на време, особено когато нямам занимание.

в) Постоянно. Понякога дори не осъзнавам, че го правя.

3. Какво правите, когато получавате известие, но в същия момент сте заети с нещо друго?

а) Първо приключвам онова, с което съм се захванал/а.

б) Поглеждам набързо, за да знам дали не е нещо спешно.

в) Трудно ми е да се съсредоточа, докато не разбера какво е известието.

4. Кое твърдение ви описва най-добре?

а) Телефонът е удобство. Мога спокойно да функционирам без него.

б) Използвам го често, но се опитвам да не прекалявам.

в) Понякога се чудя как хората са живели, преди телефоните да са били изобретени.

5. Сядате да пиете кафе сами. Какво правите?

а) Наслаждавам се на напитката и наблюдавам какво се случва около мен.

б) Преглеждам имейлите и съобщенията си. Хвърлям поглед и на новините.

в) Още преди първата глътка вече съм отворил социалните мрежи.

6. Кое най-много ви дразни, когато използвате смартфона си?

а) Когато не мога да свърша нещо важно с него.

б) Когато интернетът е бавен или дадено приложение забива.

в) Когато нямам обхват и не знам какво се случва онлайн.

7. Изпращате съобщение, но човекът отсреща не отговаря няколко часа. Вие:

а) Предполагам, че е зает, и не мисля повече за това.

б) От време на време проверявам дали е отговорил.

в) Започвам постоянно да проверявам кога е бил на линия.

8. Какво правите, когато телефонът ви се зарежда в другата стая?

а) Продължавам със заниманията си, без да мисля за него.

б) Често проверявам дали е зареден. Обикновено през пет или десет минути.

в) Намирам си причини да стоя в същата стая, в която е и телефонът.

9. Кое от следните ви се случва най-често?

а) Забравяте къде сте оставили телефона си.

б) Отварям го, но обикновено не помня защо и какво точно съм искал/а да направя с него.

в) Отварям едно приложение и съвсем след малко вече съм в съвсем друго.

10. Ако попаднете на оживена дискусия в социалните мрежи, какво ще направите?

а) Прочитам няколко коментара и продължавам с деня си.

б) Разглеждам по-дълго, ако темата ми е интересна.

в) Следя какво пишат хората и постоянно се връщам за нови коментари.

11. Отивате на гости, но интернет връзката е много слаба. Вие:

а) Не ми пречи, там съм, за да се видя с хората.

б) Малко е досадно, но бързо забравям за това.

в) Постоянно проверявам дали вече е дошъл обхватът.

12. Решавате да намалите времето в социалните мрежи. Какво следва?

а) Поставям си ограничения и ги спазвам сравнително лесно.

б) През повечето дни успявам да не се изкуша, но понякога се увличам.

в) Още след няколко часа забравям напълно за решението си.

Най-много отговори “а”:

Телефонът за вас е преди всичко полезен инструмент, а не постоянно занимание. Умеете да оставяте устройството настрана и да се наслаждавате на това, което се случва около вас. В никакъв случай не изпитвате потребност постоянно да следите екрана, защото за вас смартфонът е удобство, а не център на всекидневието.

Най-много отговори “б”:

Вашият телефон заема важно място във всекидневието ви, но обикновено успявате да поставяте граници. Понякога се занимавате със социалните мрежи или прекарвате повече време пред екрана, отколкото сте планирали. Малки промени могат да ви помогнат да създадете по-добър баланс между реалността и виртуалния свят.

Най-много отговори “в”:

Вие трудно бихте могли да си представите всекидневието без телефон. Почти постоянно проверявате известията си, а няколко минути в социалните мрежи лесно могат да се превърнат в часове. Често изпитвате неудобство, когато устройството не е близо до вас. Добра идея е постепенно да създавате навици, които да ви позволят да се откъснете от смартфона. Снимка: Пиксабей

Пет съвета за по-малко време пред екрана

1. Изключете ненужните известия. Оставете активни само тези, които са наистина важни. Така ще намалите изкушението постоянно да проверявате устройството си.

2. Определете места без устройства. Например по време на хранене или когато разговаряте с близките си. Така освен че ще отделите повече време на близките си, ще имате повече време и за себе си.

3. Не започвайте деня си със социалните мрежи. Опитайте се да не поглеждате телефона си поне за 20-30 минути, след като се събудите. Денят ви ще бъде много по-продуктивен.

4. Следете колко време прекарвате онлайн. Проверете статистиката за използване на приложенията и поставете реалистични дневни ограничения.

5. Намерете алтернатива на безцелното скролване. Ново хоби като спорт, разходки или четене на книги може да запълни свободното ви време по по-пълноценен начин.