“Мечтаното приключение” - българското предложение за “Оскар”, с 2 награди от Чикаго

Голямата награда “Златен Хюго” и наградата за главна роля “Сребърен Хюго” за актрисата Яна Радева от Международния филмов фестивал в Чикаго са за “Мечтаното приключение” - българското предложение за “Оскар” за международен филм. Той е на германската режисьорка Валеска Гризебах и е копродукция между Германия, Франция, България (“Мирамар филм”) и Австрия. В него Яна Радева (на снимката е в кадър от филма) влиза в ролята на Веска – археоложка, която се завръща за разкопки в родния Свиленград. Именно там е заснет и филмът с изцяло български непрофесионални актьори. По-голямата част от екипа зад камерата също е български. Чикагският филмов фестивал е един от най-важните кинофоруми в САЩ.