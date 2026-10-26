Любо Киров пусна ново видео за рождения си ден

Навръх рождения си ден в понеделник Любо Киров подари на феновете си видео към песента "Ти си тук", която е включена в новия му албум "Футурофония". Парчета от него, както и хитове, които е правил през годините, ще прозвучат съвсем скоро на голяма сцена в София. Любо Киров прави два последователни концерта в зала 1 на НДК. Феновете му ще могат да го видят и чуят на живо на 13 и 14 ноември.