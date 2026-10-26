Майк Тайсън ще се снима в турски сериал

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Майк Тайсън пристигна в Истанбул, където ще се снима в турски сериал, съобщиха турски медии.

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория сподели пред медии на летището, че е щастлив да дойде отново в града, който е посещавал и преди.

Тайсън ще участва за кратко в сериала "Солена любов" на телевизионния канал Star TV.

Там той ще изиграе американския приятел на героя от сериала Мехмет, чиято роля ще се изпълнява от актьора Бугра Гюлсой, пише БТА.

Майк Тайсън е едно от най-разпознаваемите имена в историята на бокса. Има над 58 изиграни мача, от които 50 победи, като 44 от тях са с нокаут. Той има само 6 загуби и 2 мача без обявен победител.