Тервел Замфиров оре и цепи дърва, Новак Джокович се разцепва от смях (Видео)

“24 часа” разказва как сръбската народна песен “Коси татко, кося и аз” свърза Тери и Ноле

Хитово видео на младата звезда на българския спорт Тервел Замфиров накара сръбската легенда на световния спорт Новак Джокович да се залива от смях. “Спечелил си олимпийски медал, но все още трябва да помагаш, като се завърнеш у дома”, написа Тервел, а на фона на снимка с медала му от Милано/Кортина започва видео, в което първо оре земята, после почиства двора и накрая цепи дърва, събличайки се гол до кръста. “Няма оправдания за балканските спортисти”, пише Замфиров и буквално “избива рибата” с видеото.

“24 часа” надниква под повърхността, за да ви разкаже защо това накара Новак Джокович да реагира. Коментарът на Джокович, докато Замфиров оре.

Видеото на българския сноубордист е на фона на сръбската народна песен “Коси татко, кося и аз”. Самият Тервел казва, че е вдъхновено от великия Джокович. Причината - през юли 2025 г. носителят на 24 титли от “Големият шлем” публикува видео, в което коси “свещената трева” на корта на “Уимбълдън” под звуците на същата песен - Kosi tata, kosim ja. Именно това накара Ноле сега да се разцепва от смях, както Тери цепи дърва. След като видеото стигна и до него, Джокович написа коментар под публикацията на Тервел в инстаграм с емотикони за заливане от смях, ръкопляскане и показване на сила - балканска сила.