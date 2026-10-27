Юбилейният 20-и сезон на Bedroom Club отваря нова глава за нощния живот в София с преместването си в бутиковото пространство на ул. „Иван Вазов“ 12. Новата локация поставя качествения звук в абсолютния център на преживяването. Дистанцията между артистите и дансинга е скъсена максимално. За да отбележи тази трансформация, клубът се превръща в пресечна точка за някои от най-актуалните имена на световната хаус сцена. Така Bedroom обединява енергията на Ибиса, Миконос и Берлин директно в центъра на столицата.

Началото на тази поредица от специални събития дава румънското дуо NO PARACHUTE навръх Хелоуин, 31 октомври. Основателите на парти концепцията SPIRIT в Букурещ ще представят своето характерно афро хаус звучене. Тази музика вече ги отведе на сцената на Scorpios в Миконос и пред общността на Burning Man. Тяхното гостуване обещава дълбок и хипнотичен ритъм, създаден специално за клубната атмосфера.

Тази музикална линия продължава естествено на 14 ноември, когато софийската публика ще се срещне с Afshin Momadi. Базиран между Берлин и Ибиса, създателят на международния проект Elysium не поставя граници между електронната музика и визуалното изкуство. С богат опит от гигантски сцени като Tomorrowland, Ushuaïa и Hi Ibiza, той ще пренесе мащабната фестивална енергия директно на клубния дансинг в София.

Кулминацията на този ноемврийски маратон настъпва на 28 ноември с френското хаус дуо Faul & Wad. Парижаните буквално взривиха световната сцена с хита си "Changes" (над 550 милиона стрийма). Днес те привличат над 4 милиона слушатели месечно и продължават да диктуват тенденциите с актуални афро хаус проекти като "Sauti". Траковете им получават подкрепа от лидери в индустрията като Keinemusik и Adriatique. Тяхното гостуване затвърждава посоката на клуба да представя артисти, които реално оформят съвременната клубна култура.

Новата ера на Bedroom Club показва, че бъдещето на нощния живот изисква отлична музика и модерна мултисензорна среда. Място, в което публиката и артистите споделят едно общо преживяване без излишни бариери.