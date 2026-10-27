Братът на Меган Маркъл открил снимките на голи деца на компютъра на баща им и ги предал в полицията

Полубратът на Меган Маркъл открил снимки на голи деца в компютъра на баща си и ги предал в полицията.

Снимките, които Томас Маркъл - младши открил били на деца не по-големи от 11-годишни. Той намерил още и ДВД-та и издания със снимки на голи деца, в частност Photographs Of Children: Four Nude Studies и Hollywood Lolitas (Фотографии на деца: 4 голи изследвания и Холивудските лолити). Именно Томас - младши ги предал на ФБР, като се надявал това да започне разследване срещу баща му. Дотогава легалната възраст за сексуалто съгласие във Филипините, където живелии, е била 12 години, но през 2022г. е вдигната на 16.

По това време те живеят заедно в Себу, туристически остров на Филипините, намиращ се на около 500 км югоизточно от столицата Манила. По думите на Томас - младши баща му имал афинитет към азиатките и често пътувал до Тайланд или Виетнам, за да се наслади на местната култура, пише Daily Mail. На въпроси на журналисти Томас - старши първо заяви, че никога на е плащал за секс, но после обаче призна, че може да се е случвало няколко пъти.

По-късно Томас - старши се завръща в САЩ поради влошеното му здравословно състояние. Той претърпява два инфаркта и инсулт. Миналата година по спешност е ампутиран левият му крак, заради съсирек застрашаващ живота му. В момента той успешно се възстановява във Филипините.

На кралската сватба на Меган и Хари през 2018г. бащата на Меган, Томас Маркъл, не присъства. Според официално писмо неговото здраве не било в достатъчно добро състояние.

В интервю за неговата кариера на въпрос дали е взимал наркотици, той отговаря: "В индустрията, в която работех през 70-те и 80-те години имаше много кокаин наоколо. Сигурен съм, че съм имал по някое шмъркане на кокаин".

Маркъл работи като режисьор по осветлението в телевизия, като печели 3 награди Еми. Сега е на 82 години и вече е пенсионер.

Преди брака си с Дория Регланд - майката на Меган, Томас Маркъл е женен за Розалин Лавлес, от която има 2 деца Саманта и Томас - младши. И двата му брака завършват с развод. Томас - младши през годините заема страната на баща си в публичните му спорове с полусестра му.

В скорошно интервю той казва, че съжалява за това и че е защитавал погрешния човек през цялото време. Важно е да се каже, че това му изказване е след като баща му спира достъпа му към семейната сметка. Според Саманта баща им е невинен и материалите, предоставени от Томас - младши са напълно неверни.

През 2025г. с писмо Меган окончателно скъсва връзка с баща си, като мярка за предпазване на децата ѝ.