Джей Зи ще пее на полувремето на Супербоул

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Рапърът Джей Зи ще излезе на сцената по време на шоуто в полувремето на Супербоул през февруари, съобщиха от Националната футболна лига.

Компанията на Джей Зи, Roc Nation, продуцира шоуто по време на полувремето от 2019 г. насам, а той играе ключова роля в избора на изпълнителя за всяка година, но досега не е излизал на сцената по време на финалния мач на НФЛ.

„Сега ще започнат спекулациите за това кой може да бъде гост-звездата на Джей Зи по време на полувремето на големия мач", се казва в изявление на НФЛ. „Разбира се, съпругата му, Бионсе, ще бъде начело на списъка".

Супербоул LXI през следващата година ще се състои на 14 февруари близо до Лос Анджелис.

Хип-хоп звездата ще последва примера на други изпълнители от последните години, сред които Bad Bunny, Кендрик Ламар, Ушър, Риана и The Weeknd.

Музикалното представление привлича световно внимание, докато мачът се гледа от десетки милиони хора в САЩ, съобщи Би Би Си.

Изпълнението на Кендрик Ламар през 2025 г. беше най-гледаното шоу по време на полувремето на Супербоул в историята и спечели наградата „Еми" за изключителна музикална режисура.

Съобщението беше направено, след като Джей Зи, чието истинско име е Шон Картър, изнесе два концерта миналия уикенд на стадиона в Лос Анджелис, където ще се играе Супербоул.

Концертите в Лос Анджелис бяха част от турне, посветено на 30-годишнината от излизането на дебютния му албум „Reasonable Doubt".

„От „Reasonable Doubt" до излизането на сцената по време на полувремето на Супербоул – това беше едно истинско пътешествие", заяви Джей Зи.

Сред отличията на звездата са това, че е първият рапър, включен в Залата на славата на композиторите, 25 награди „Грами" и включването му в Залата на славата на рок-енд-рола през 2021 г.