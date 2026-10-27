Софийската опера и балет представя „Съперници“ на 8 ноември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 8 ноември Софийската опера и балет представя от 19 часа, в Камерна зала:

„СЪПЕРНИЦИ" - Оперен концерт с участието на:

Габриела Георгиева – сопран

Гергана Русекова – мецосопран

На рояла Йоланта Смолянова

В ПРОГРАМА:

Винченцо Белини – Дует на Норма и Адалджиза из II действие на операта „Норма" (Mira, o Norma), изпълняват Габриела Георгиева и Гергана Рускова

Джузепе Верди – Ария на Еболи от I действие на операта „Дон Карлос" (Nel giardin del bello), изпълнява Гергана Рускова

Джузепе Верди – Ария на Аида от I действие на едноименната опера (Ritorna vincitor), изпълнява Габриела Георгиева

Джузепе Верди – Дует на Аида и Амнерис от II действие на операта „Аида" (Fu la sorte, dell'armi a tuoi funesta), изпълняват Габриела Георгиева и Гергана Рускова

Рихард Вагнер - Ференц Лист – Любовната смърт на Изолда от операта „Тристан и Изолда" (клавирна транскрипция на Ференц Лист), изпълнява Йоланта Смолянова

Жорж Бизе – Сегидиля от операта „ Кармен" ( Pres des remparts de Seville....) изпълнява Гергана Рускова

Умберто Джордано – Ария на Мадалена от III действие на операта „Андре Шение" (La mamma morta), изпълнява Габриела Георгиева

Франческо Чилеа – Дует на Адриана и Принцеса Ди Буйон от II действие на операта „Адриана Лекуврьор" (Sia! Non risponde), изпълняват Габриела Георгиева и Гергана Рускова

Пьотър Илич Чайковски – Ария на Йоанна от I действие на едноименната опера „Орлеанската дева", (Да, час настал...), изпълнява Гергана Рускова

Амилкаре Понкиели – Ария на Джоконда от IV действие на операта „Джоконда" (Suicidio!), изпълнява Габриела Георгиева

Амилкаре Понкиели – Дует на Лаура и Джоконда от II действие на операта „Джоконда" (E un anatema), изпълняват Гергана Рускова и Габриела Георгиева