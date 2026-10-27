ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати от 10-ия кръг в Примера дивисион и класи...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23814946 www.24chasa.bg

„Дворът. Една невроза“ е дебютният роман на Яким Петров, който превръща семейната памет в черна комедия.

1992
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Книгата „Дворът. Една невроза“
  • „Дворът. Една невроза“ е дебютният роман на Яким Петров, който превръща семейната памет в черна комедия.
  • Книгата ще бъде представена от Георги Тенев на 29 октомври от 18:30 часа в One Gallery

За по-малко от шест месеца всички негови близки умират. Жена му го напуска. Остава му един двор и невъзможността да живее в него.

Така започва историята в романа „Дворът. Една невроза“. Главният герой Ясен е образован, привилегирован и… непоносим. Той е изградил сложна система от знаци и навици, с която да се предпази от призраците на фамилното минало.

В опит да подреди живота си,  Ясен започва да пише “книга на паметта”. Но миналото отказва да се превърне в благоприличен разказ. Спомените си противоречат, семейните митове се разпадат, а опитите на героя да съхрани “двора” се провалят непрекъснато.

Вместо история за завръщане към корените и помирение с миналото,  Яким Петров предлага точно обратното - непристойна, безмилостна и често много смешна дисекция на една фамилия, в която мисленето е патология, интимността е невъзможна, а разпадът никога не се признава.

Яким Петров
Яким Петров

Историята се развива и като политическа сатира на българския преход, на интелектуалните елити и на удобните обяснения, с които поколенията оправдават собствените си компромиси. Частният свят на героите се оказва странно подобен на публичния, а моралът - винаги уловен в желанието за комфорт и спокойствие.

Вдъхновен от автори като Томас Бернхард и Роберто Боланьо, Яким Петров не предлага на читателя нито утеха, нито лесни отговори. Предлага му черен хумор, неудобни въпроси и герои, които трудно могат да бъдат обикнати, но със сигурност ще провокират читателите.

Романът излиза в издателство „Ерго“ с подкрепата на фондация „Културни перспективи“. Яким Петров е стипендиант за 2024 г. в категория „Литература“ на Националната стипендия „С усилия към звездите“, учредена от фондацията.

Премиерата е на 29 октомври 2026 г., четвъртък, от 18:30 ч. в One Gallery, ул. „Дякон Игнатий“ 1А, София. Книгата ще бъде представена от Георги Тенев в присъствието на автора, който, подобно на героя си, би предпочел да не е там.

Книгата „Дворът. Една невроза“
Яким Петров
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"