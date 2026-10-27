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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23815176 www.24chasa.bg

Дара пуска новата си песен „Bad Idea“ на 30 октомври

Александра Николаева
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Дара донесе историческата победа на България на "Евровизия". СНИМКА: ПЛАМЕН КОДРОВ

Победителката в „Евровизия 2026" Дара обяви, че новата ѝ песен „Bad Idea" ще излезе този петък, 30 октомври.

 Наскоро Дара изтри цялото съдържание от профила си в Instagram, което привлече вниманието на последователите ѝ.

През октомври  стана ясно, че Дара   е кандидатствала за наградата Grammy за 2027 г. с песента си „Бангаранга" (Bangaranga), с която спечели „Евровизия 2026"

Българската изпълнителка е подала заявление за категориите „Най-добър нов изпълнител", „Запис на годината", „Песен на годината" и „Най-добро солово изпълнение".

На „Евровизия 2026" във Виена Дара се яви под номер 12 и събра 516 точки, като бе фаворит и на публиката, и на журито. На второ място бе Израел с 343 точки, а Румъния спечели третото място. Това е първата победа за страната ни в историята на конкурса и по регламент ще бъдем домакини на следващото издание на „Евровизия" догодина, което ще се проведе в Бургас.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Дара донесе историческата победа на България на "Евровизия". СНИМКА: ПЛАМЕН КОДРОВ

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