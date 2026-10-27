Списание People обяви Ноа Уайли за ,,най-сексапилен мъж''

"Ноа Уайли е най-сексапилният мъж на света! Няма нужда от второ мнение''. Това беше заглавието на списание People.

Това е награда, която списанието връчва всяка година. 55-годишният Уайли става известен с ролята си на д-р Роби в медицинската драма "Спешни случаи в Питсбърг''. Участва и в сериала ,,Спешно отделение'' като д-р Джон Карър. Той получава две последователни награди ,,Еми'' в категорията "най-добра главна роля".

,,Мислех си, че звучи като шега - просто никога не бих си помислил, че ще ми бъде връчена тази чест'', заявява актьорът. Той има пълната подкрепа на жена си Сара, която счита, че точно такива добри примери на поведение като Ноа трябва да се представят в публичното пространство.

На въпроса на главния редактор на списанието Шарлот Тригс как са реагирали децата му, когато са научили новината, Уайли отговаря, че големият му син (Оуен, 24г.) се радва за него, но знае, че това ще затрудни живота им и ще добави още недоброжелатели. А дъщеря му Оден (21г.) не можела да повярва. Оуен и Оден са деца от предишния брак на Уайли. Ноа и Сара имат една дъщеря Франсис, която е на 11 години.

Мъжът, изиграл д-р Роби, не е първият актьор изиграл роля на лекар, който получава тази награда. Неговият колега, с когото си партнират в сериала "Спешно отделение'' Джордж Клуни печели наградата цели 2 пъти - през 1997 г. и през 2006 г.

През 2023 г. печели друг актьор, чиято култова роля е на неврохирурга Дерек Шепард в драмата ,,Анатомията на Грей'' - Патрик Демпси. Оказва се, че на телевизионния екран толкова често има привлекателни доктори, че списанието прави специално издание ,,Секси мъжете от Спешното отделние''.

"Спешни случаи в Питсбърг'' се завръща с нов сезон през януари 2027 г.