Меган Маркъл ще води детския MasterChef в Австралия

Възможно е към Меган да се присъединят принц Хари и двете им деца

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл ще се присъедини към екипа на детското кулинарно състезание Junior MasterChef Australia през 2027 г. Тя ще бъде специален гост-водещ заедно с австралийската телевизионна водеща и готвачка По Линг Йоу. Това съобщи продуцентската компания Paramount Australia, цитирана от британския вестник „Гардиън".

Предаването се завръща на екран след шестгодишно прекъсване и ще бъде излъчвано по телевизионния канал Network Ten.

„Прекарах невероятно време с целия екип на MasterChef през април, така че когато ме поканиха да се върна и да работя с тази млада група таланти, отговорът ми беше лесен", заяви Маркъл.

Тя допълни, че обича да готви със собствените си деца и очаква с нетърпение да види какво ще създадат младите участници в кухнята.

По Линг Йоу също приветства завръщането на детския формат. Тя сподели, че е щастлива от възможността отново да работи с херцогинята, след като двете се срещнаха по време на снимките на тазгодишния сезон на MasterChef Australia.

Появата на Меган в кулинарното състезание за възрастни през април привлече най-голямата неделна аудитория на предаването от 2023 г. насам, съобщиха от Paramount Australia. Тогава херцогинята посети Мелбърн Шоуграундс по време на пътуването си до Австралия заедно със съпруга си принц Хари.

Зрители, които признаха, че знаят малко за нея, оцениха положително топлото й отношение и внимателните коментари към участниците. В социалните мрежи бившата актриса от сериала „Костюмари" беше описана като грациозна, земна и искрено мила, а някои потребители я определиха като една от най-впечатляващите знаменитости, появявали се в шоуто, отбелязва британският вестник.

Снимките на новия сезон се очаква да продължат няколко седмици и да бъдат в Мелбърн през 2027 г. Според австралийския сайт News.com.au е възможно към Меган да се присъединят и принц Хари, както и двете им деца – принц Арчи и принцеса Лилибет. Засега няма официално потвърждение за подобно участие.

Новината за телевизионния ангажимент идва на фона на разследването срещу 82-годишния баща на херцогинята – Томас Маркъл-старши. Властите във Филипините проверяват твърдения, че в негово жилище в провинция Себу са били открити материали със сексуално насилие над деца.

Полубратът на Меган – Томас Маркъл-младши, твърди, че е намерил голямо количество изображения на компютри и телефони, оставени от баща му, когато той се преместил обратно в САЩ по-рано тази година. Според разказа му материалите били съхранявани в четири големи кутии.

Томас Маркъл-старши отрича обвиненията и ги определя като „долни лъжи", измислени от сина му. Той се е завърнал в САЩ по здравословни причини и се възстановява в рехабилитационен център, след като левият му крак е бил ампутиран.

Меган, която е отчуждена от баща си от 2018 г., заяви, че е била уведомена за тревожни твърдения срещу него още тогава. В изявление, цитирано от британския телевизионен канал Sky News, тя посочи, че е получила писмо, изпратено до лондонската полиция и звеното за кралска и специализирана охрана, в което били описани обезпокоителни обвинения. По думите й тогава й било уверено, че те се разследват.

„Дълбоко съм разстроена от новините, които излязоха наяве през последните 24 часа, и мислите ми са с всички деца, които може да са пострадали", заяви херцогинята.

Тя обясни, че решението й да прекъсне контактите с баща си и да не му позволи да се среща с децата й е било продиктувано от желанието да ги защити. Меган изрази надежда, че правосъдието ще бъде възтържествувано и че безопасността на децата ще остане водещ приоритет.

Британската полиция междувременно извършва вътрешна проверка, за да установи как е било обработено писмото от 2018 г. и дали информацията в него е била предадена на съответните органи.