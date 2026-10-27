Канадската супер звезда Браян Адамс става част от програмата на радио номер 1 за рок музика в България - VIVA ROCK, със свое авторско, тричасово седмично предаване.

„Шоуто на Браян Адамс“ вече се излъчва всяка сряда между 17:00 и 20:00 ч. в най-активния drive time на деня. Очакват ни любопитни истории и факти от неговата над 40-годишна кариера, студийна му работа, както и бекстейдж преживявания с други световни звезди, любопитни факти за създаването на емблематични песни и разговори за музикалната индустрия. Музикалният плейлист е лично избран от Браян Адамс и миксира класически рок парчета с модерни хитове, което превръща предаването в уникална среща с неговия музикален свят. Повторението е в неделя от 10.00 ч. до 13.00 ч.

Преди премиерата на неговото радио шоу в България, в ефира на VIVA ROCK, канадската рок звезда даде ексклузивно интервю на Елена Розберг.

В него той споделя интересни детайли за новия си албум "How's It Goin'", разкрива и как подбира историите за радио предаването си.

Относно новата си роля на радиоводещ, Браян Адамс споделя:“ Винаги съм обичал радиото и съм обичал да го слушам..Сега, когато имам собствено предаване, мога да пускам музиката, която обичам...Всъщност най-важното е да бъдеш себе си. Радиото е въпрос на характер, на истории, които разказваш и музиката, която обичаш..Прави нещата просто, забавлявай слушателите и се посмейте заедно!”

А кое е мотото на Браян Адамс? Той го определя с името на една своя песен: „ 18 Till I Die”

„Шоуто на Браян Адамс“ се реализира с изключителното съдействие на: HONQUI

65 години история събрани в едно име. Премиум SUV модели и лимузини с традиционно или електрическо задвижване.

Последните две десетилетия за българския радиоефир са време, в което се променят технологии, платформи, навици и концепции за правене на радио. Едно нещо остава непроменено – силата на рок музиката и хората, които я обичат.Z-Rock, вече VIVA ROCK, създаде през годините, своя специална аудитория, която постепенно се превърна в истинска рок общност – хора, обединени от музиката, концертите, артистите и културата, която стои зад рока. Аудитория, която не просто слуша радиото, а става част от него.