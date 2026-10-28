Гръцки медии цитират "24 часа" заради астрологичен анализ за смъртта на Йоргос Мазонакис

LionNews коментира хипотезите около ролята на зодиакалните знаци в съдбата на гръцкия певец

Публикация на “24 часа” за внезапната смърт на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис от астрологичен ъгъл привлече вниманието на гръцкият информационен сайт LionNews.

Той се позовава на статия на кореспондента на “24 часа” в Гърция и представя анализа на българския астролог Стилиян Иванов и неговия ученик Луиз Алла от Гърция.

Повод за хипотезите става любопитна реплика на певеца по време на телевизионното предаване The Voice. В разговор за зодиакалните знаци Мазонакис възкликнал: “Ние, Лъвовете!”. Роденият на 4 март 1972 г. изпълнител обаче е зодия Риби. Според двамата астролози е възможно Мазонакис да е имал предвид своя асцендент, който те предполагат, че е в Лъв.

Факсимиле на публикацията в гръцкия сайт След смъртта на певеца на 9 септември Иванов и Алла разглеждат предполагаемата му рождена карта чрез астрологичната система “Асеман - Орфическа астрология”, като търсят връзка между важни моменти от музикалната му кариера, житейските събития и разположението на планетите. Те се връщат към 1994 г., когато излиза албумът “С очите да го казваш”, както и към периода 1996–1998 г., през който Мазонакис се утвърждава с хитове като “Липсваш ми” и “Дете на нощта”. В анализа са включени и по-късни успехи, сред които “Събота” и “Gucci рокля”.

Основният акцент в гръцката публикация е поставен върху три астрологични показателя през 2026 г. Според Иванов и Алла това са Юпитер в Лъв, Северният лунен възел във Водолей и Сатурн в Овен. В астрологичната система “Асеман - Орфическа астрология” тези позиции се свързват символично със значими житейски промени, кризи и завършване на определени периоди. Особено внимание двамата отделят на Водолея, който според техните тълкувания може да символизира внезапни събития, технологии и медицинска апаратура.

Гръцкото издание уточнява, че анализът е направен след смъртта на певеца и не представлява научно доказателство, че трагичният му край е можел да бъде предвиден.