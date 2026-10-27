Мюзикълът „Българи от старо време" гостува в Монтана

Вечният мюзикъл „Българи от старо време" ще се играе при вход свободен на 4 ноември 2026 г. (сряда) от 18:30 ч. на сцената на Драматичен театър „Драгомир Асенов". Събитието е организирано от Община Монтана.

Постановката по безсмъртната повест на Любен Каравелов и по музика на Асен Карастоянов е дело на Драматичен театър „Кръстьо Пишурка" при НЧ „Постоянство 1856" – Лом. Режисьор е Николай Априлов. Освен местните актьори в мюзикъла участват и утвърдени професионални гост-изпълнители. Сред тях са популярният телевизионен водещ и оперен певец Иво Танев в ролята на Дядо Либен, солистката на Националния музикален театър „Стефан Македонски" Юлия Маринова като Дела, Велин Михайлов и Лилия Илиева-Михайлова от Държавна опера – Варна, като Иван и Янка. В образа на Хаджи Генчо ще се превъплъти Румен Михайлов.

Въпреки че постановката е безплатна, достъпът до салона ще се осъществява само с предварително взети безплатни покани с точно определени места. Те могат да бъдат получени от касата на Драматичен театър „Драгомир Асенов".