С шумен купон, танци и шампанско Хари Кейн отпразнува "Златната топка"

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В нощния клуб Cirque Le Soir в британския квартал Сохо преди броени часове се вдигаха шумни наздравици с шампанско, а най-добрият футболист на света Хари Кейн танцува с 60-годишните си родители и съпругата си. Това става ясно от видео, качено в инстаграм и разпространено от различни медии.

Хари Кейн току-що е спечелил "Златната топка" – най-престижното отличие във футбола и по този начин стана първият британски играч, удостоен с наградата от 25 години насам.

Кейн спечели приза в жестока конкуренция с Килиан Мбапе – световен шампион от 2018 г., който едва на 19 години отбеляза четири гола за Франция, и испанеца Ламин Ямал. Той открито заяви, че заслужава наградата заради успехите си в Световното първенство и Ла Лига тази година.

Въпреки това Роналдо връчи отличието именно на Кейн, чиято реч просълзи мнозина.

„Мама и татко са също тук - заяви той. - Какъв момент е това... Всички тези години на жертви, подкрепа и моменти, в които ме водехте на тренировки, идвахте да ме гледате как играя".

Той добави, че качествата, които те са възпитали в него, са го довели до престижното отличие.

След което благодари на треньорите си, на колегите си и на съпругата си.

Двамата се запознават в началното училище в Чингфорд, когато са едва на 9 години. Сключват брак през 2019 г. и днес се радват на четири деца – дъщерите Айви (9) и Вивиан (8) и синовете Луи (5) и Хенри (3).